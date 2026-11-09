L’attacco hacker ai danni di Antonio Tajani riaccende l’allarme sulla guerra ibrida e sulle minacce informatiche contro le istituzioni italiane. Dopo la diffusione dei dati personali del ministro degli Esteri e dei suoi familiari sul dark web, il Governo prepara le contromisure, mentre il caso approda al G7 di Parigi. Intanto, Matteo Piantedosi convoca una riunione al Viminale per valutare i rischi legati alla sicurezza cyber.

Tajani a Parigi per il G7: guerra ibrida e cyberattacchi, l’Italia chiede una risposta comune

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atteso a Parigi per la seconda riunione ministeriale Esteri del G7, in programma il 9 e 10 novembre sotto la presidenza francese. Tra i temi principali del vertice ci sarà l’escalation della guerra ibrida in Europa, diventata particolarmente evidente dopo la diffusione sul dark web dei dati personali del vicepremier e di alcuni suoi familiari.

Una vicenda che ha coinvolto anche altri esponenti delle istituzioni italiane e che ha spinto il titolare della Farnesina a chiedere al collega francese Jean-Noël Barrot di inserire la minaccia informatica nell’agenda dei lavori. «Serve un segnale forte», ha dichiarato Tajani, sottolineando la necessità di una posizione condivisa tra le democrazie occidentali.

«La guerra ibrida colpisce il sistema democratico», ha aggiunto, spiegando che non si tratta più soltanto di singoli episodi, ma di una strategia che punta a generare instabilità e a condizionare l’opinione pubblica.

Il confronto coinvolgerà anche il ministro degli Esteri ucraino e comprenderà una sessione dedicata all’intelligenza artificiale, oltre agli approfondimenti sulle principali crisi internazionali, dal Medio Oriente al Sudan, fino all’Indo-Pacifico. Sul fronte ucraino, Tajani confermerà il sostegno italiano a Kyiv, anche attraverso la preparazione del tredicesimo pacchetto di aiuti militari. Il ministro ha inoltre ribadito che l’Italia guarda a Est per individuare la possibile provenienza delle minacce, pur distinguendo le responsabilità degli hacker filorussi da un eventuale coinvolgimento diretto di uno Stato straniero. «Un conto sono gli hacker filo russi, un conto se c’è una regia di un Paese straniero, questo è diverso», ha precisato. Prima di assumere eventuali iniziative diplomatiche, sarà quindi necessario attendere gli accertamenti degli investigatori e dell’intelligence.

Qualora emergessero responsabilità precise, ha assicurato, Roma sarebbe pronta a reagire sul piano politico e diplomatico. Il vicepremier ha anche ricondotto l’attacco alla posizione italiana a sostegno dell’Ucraina, sostenendo che difendere la sovranità e l’indipendenza di uno Stato rappresenti un motivo di ostilità per queste organizzazioni criminali.

Hacker filorussi nel mirino delle indagini: Piantedosi convoca il Comitato sicurezza

Dietro la diffusione delle informazioni personali ci sarebbe il collettivo filorusso NoName057(16), che avrebbe avviato una raccolta di dati sensibili riguardanti diciotto persone considerate ostili alla Federazione russa. Tra i nominativi italiani figurano, oltre a Tajani, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi, il direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli e il sindaco di Aviano, Paolo Tassan-Zanin, amministratore del Comune friulano che ospita una base militare statunitense. Il gruppo avrebbe persino messo una sorta di taglia sulle informazioni private dei soggetti individuati, offrendo ricompense a chi fosse riuscito a procurare numeri telefonici, indirizzi e-mail e altri contatti. I profili pubblicati conterrebbero anche curriculum, recapiti personali e indirizzi delle abitazioni. L’elenco non riguarderebbe soltanto cittadini italiani: tra le altre personalità indicate compaiono Michael Schmid, presidente di Eurojust, il magistrato tedesco Benjamin Krause, il capo della polizia criminale tedesca Holger Münch e il giornalista d’inchiesta Michael Alexander Martens.

Tajani ha assicurato che le strutture della Farnesina stanno lavorando per contrastare le intrusioni, ricordando che dal primo gennaio il ministero dispone di una nuova Direzione generale dedicata alla cybersicurezza e di una sala operativa attiva 24 ore su 24, in collegamento con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il ministro ha inoltre avvertito del rischio di campagne di disinformazione in vista delle prossime scadenze elettorali, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per manipolare immagini e informazioni.

Nel frattempo, sul fronte della sicurezza interna, Matteo Piantedosi ha convocato per martedì 10 novembre una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica al Viminale. L’incontro sarà dedicato alla valutazione dei rischi per la collettività legati agli attacchi informatici e all’evoluzione della minaccia cyber. Anche il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul caso, richiamando i mezzi di informazione a non acquisire né ripubblicare le informazioni private diffuse illegalmente: la loro ulteriore circolazione potrebbe infatti configurare una violazione della normativa sulla privacy, anche quando le persone coinvolte ricoprono incarichi pubblici.