Il prossimo martedì 10 novembre il ministero dell'Interno sarà al centro dell'attenzione a Roma: il ministro Matteo Piantedosi ha indetto una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso il Viminale. L'obiettivo dichiarato è valutare il livello di minaccia digitale che incombe sulla sicurezza del Paese, con particolare riferimento agli attacchi informatici e alla dimensione della guerra ibrida che, secondo le autorità, sta assumendo contorni sempre più pericolosi.

Esame dei rischi cyber al Viminale

Durante l'incontro, Piantedosi ha voluto sottolineare la necessità di una risposta rapida e coordinata, enfatizzando il ruolo della direzione generale per la cyber-sicurezza istituita all'inizio dell'anno. La nuova sala operativa cyber, attiva 24 ore su 24 e collegata direttamente con l' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, costituisce il fulcro della strategia nazionale.

Il ministro ha ricordato che la minaccia si alza di livello, passando da obiettivi istituzionali a bersagli personali, come dimostra la recente diffusione sui dark web di dati sensibili del suo stesso collega, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il ruolo del Ministero degli Esteri nella difesa digitale

Antonio Tajani ha confermato che, a partire dal primo gennaio, il Ministero degli Esteri ha avviato una vera e propria rivoluzione operativa, con la creazione di una unità dedicata alla cyber-difesa.

Tajani ha dichiarato di aver raggiunto “il livello di sicurezza più alto” e ha evidenziato come le forze di difesa siano state in grado di respingerе numerosi attacchi hacker, anche durante la visita in Italia del presidente ucraino Zelensky. Il ministro ha poi anticipato che, nella Sala Cyber della Farnesina, saranno discussi i dettagli delle attività svolte negli ultimi giorni, in vista del G7 di Parigi dove la “guerra ibrida” sarà all'ordine del giorno.

Preparativi per il G7

Il prossimo vertice del G7, previsto a Parigi, includerà una discussione specifica sulla cyber-sicurezza grazie all'intervento del ministro francese Barrot, che ha accettato l'inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno. Sarà presente anche il ministero degli Esteri ucraino, rafforzando il dibattito sulle minacce provenienti da est. Tajani ha espresso la convinzione che “la Russia non voglia dichiarare guerra all'Europa”, ma ha avvertito che gli attacchi informatici mirano a creare caos e a manipolare l'opinione pubblica in vista delle elezioni.

Il disegno di legge sulla cyber-sicurezza in Senato

Parallelamente, il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri e Difesa, ha illustrato i progressi del progetto di legge volto a riorganizzare la struttura militare in chiave cyber-strategica. Il testo, già discusso in commissione, prevede un ampliamento delle competenze dei vertici militari e una maggiore integrazione tra difesa, intelligence e autorità nazionale per la cybersicurezza. Gasparri ha indicato che la discussione in aula è prevista per dicembre, sottolineando l'urgenza di dotare le forze armate di capacità adeguate per contrastare le minacce digitali.

La settimana del 10 novembre segna un momento cruciale per la politica di sicurezza italiana: dal tavolo tecnico al Viminale, passando per le deliberazioni al Senato, fino alle negoziazioni internazionali del G7. La strategia sembra puntare a una difesa multilivello, capace di intervenire sia a livello operativo, con centri di monitoraggio 24/7, sia a quello normativo, con una legge che intende consolidare le risorse militari e di intelligence a tutela del cyberspazio nazionale.