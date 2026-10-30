AI content agency: cosa sono e perché le aziende le scelgono

AI content agency: cosa sono e perché le aziende le scelgono

Sempre più aziende affidano spot, contenuti social e immagini alle AI content agency, le agenzie che lavorano con l'intelligenza artificiale. Cosa fanno davvero e quali vantaggi portano.

Video per i social, inserzioni, foto di prodotto e ormai anche spot televisivi. Una parte crescente della pubblicità oggi nasce con l’intelligenza artificiale. Anche da noi: a giugno 2026 Hyundai Italia ha mandato in onda uno spot per la gamma Dark Line realizzato interamente con il supporto dell’AI. Era la seconda campagna nata in questo modo, dopo quella di fine 2025.

Dietro questi contenuti, accanto alle agenzie tradizionali, c’è sempre più spesso un’AI content agency.

Cos’è un’AI content agency e cosa fa

Un’AI content agency, o agenzia di contenuti AI, è una realtà che produce per le aziende foto, spot e video con l’intelligenza artificiale generativa, al posto di set, troupe e location o insieme a loro.

Il lavoro somiglia più a quello di una casa di produzione che a quello di un software. Si parte dal brief, cioè dalle indicazioni dell’azienda: cosa deve comunicare il video, dove andrà, a chi parla. Poi si scrive la storia, si decide lo stile e si producono le scene, che vengono scelte, corrette e montate.

Mindleg Studios è un’AI content agency di Milano fondata da Alessandro Marino, che arriva da esperienze nel digital marketing, nell’intelligenza artificiale e nelle agenzie tradizionali.

«Per uno spot servivano settimane tra set, troupe e location. Con l’AI quei tempi si accorciano, ma il brief, la storia e il gusto restano il lavoro vero, e sono quelli che un’azienda paga», racconta Alessandro.

Cosa cambia per le aziende: i vantaggi dei contenuti AI

«Le aziende stanno iniziando a capire solo adesso che l’AI porta risultati tangibili anche nella creazione dei contenuti», spiega Alessandro. «Video per il brand, per l’advertising e per i social: con il budget che prima serviva per un solo spot tradizionale, oggi un’azienda ne realizza diversi.»

Ecco dove si vede di più.

Il volume. Da ogni idea si ricavano molte più versioni: una lunga per il sito, una corta e verticale per i social, tante varianti di colore, formato e messaggio per le inserzioni.

I test. La stessa inserzione può uscire con dieci attacchi diversi, cioè i primi secondi che decidono se chi guarda resta: si vede quale funziona e il budget si sposta lì. Quando ogni variante costava una produzione, se ne faceva una sola.

La continuità. Esserci sui social ogni settimana, con contenuti nuovi e riconoscibili, diventa sostenibile anche per chi non ha un reparto video interno.

Le stagioni. Per Natale, per l’estate o per i saldi, campagne e foto di prodotto si ambientano nel periodo giusto senza rifare lo shooting ogni volta.

L’estero. Una campagna si adatta a lingue e mercati diversi senza tornare sul set, e può uscire in più paesi quasi in contemporanea.

Il catalogo. Finora le risorse andavano quasi tutte ai prodotti di punta, mentre il resto dell’assortimento si accontentava di una foto su fondo bianco. Oggi anche i prodotti meno in vista possono avere immagini ambientate e video, e guadagnare valore nelle schede prodotto e nelle inserzioni.

I prodotti complessi. Mostrare come funziona un macchinario o un prodotto tecnico, dentro e in movimento, prima richiedeva animazioni e CGI da grande produzione. Adesso può rientrare nel budget di una normale campagna.

«Tutto diventa più veloce», aggiunge il fondatore di Mindleg Studios, «a patto di farlo bene.»

Domande frequenti

I contenuti fatti con l’AI si riconoscono?

Dipende soprattutto dagli strumenti scelti e da chi li usa. Oggi ne esistono centinaia per immagini e video, e la distanza fra l’uno e l’altro è enorme. I più recenti restituiscono materiali, luce e grana credibili, mentre quelli di appena un anno fa lasciano spesso l’effetto plastico che il pubblico ha imparato a riconoscere. Una parte del lavoro di un’agenzia sta proprio nello scegliere quello giusto per ogni scena e nel tenersi aggiornata.

Bisogna dichiarare che un contenuto è fatto con l’AI?

Sì, quando sembra reale. Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 dell’AI Act chiede di segnalare immagini e video generati che mostrano persone, luoghi o oggetti credibili, mentre per i contenuti chiaramente di fantasia basta un’indicazione discreta. In pratica serve poco. Meta, TikTok e YouTube hanno già un’etichetta da attivare al momento della pubblicazione, mentre su sito, cataloghi e inserzioni si può usare una dicitura chiara, come quella sulle immagini di questo articolo. L’obbligo spetta all’azienda che pubblica.

Se perfino una campagna televisiva come quella di Hyundai nasce con l’AI, per un’azienda il punto di partenza sono i propri obiettivi. È da lì che si costruisce la strategia di contenuti AI più adatta.