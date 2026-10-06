Nel contesto della Settimana europea delle biotecnologie 2026 WeHealth ha organizzato il webinar “Dalla ricerca alla vita – Quando le biotecnologie diventano qualità della vita”. L’evento, promosso dall’Associazione italiana dei pazienti di neuropatie disimmuni (Cidp) Italia Aps e realizzato con un contributo non condizionato dell’industria farmaceutica, ha riunito ricercatori, clinici e rappresentanti dei pazienti per discutere il percorso che porta una scoperta scientifica a diventare una terapia efficace.

Al centro della discussione c’è stata la figura di Silvia Rossi direttore medico di Argenx, che ha spiegato come conoscenza, collaborazione e coraggio siano i tre cardini indispensabili per trasformare le idee in soluzioni reali. Rossi ha sottolineato che l’obiettivo non è più solo dimostrare la significatività statistica di un farmaco, ma valutare il vero valore che esso assume nella vita quotidiana di chi lo utilizza.

Conoscere la patologia: fondamento dell’innovazione

Secondo Rossi, il primo passo verso qualsiasi innovazione terapeutica è una profonda comprensione dei meccanismi che regolano la malattia. Identificare i mediatori coinvolti, mappare le vie di segnalazione e capire quali processi sono realmente trainanti permette di individuare bersagli molecolari su cui intervenire. In questo contesto, i nuovi marcatori biologici diventano strumenti chiave per riconoscere fasi di progressione altrimenti invisibili, aprendo la strada a strategie di monitoraggio più precise e a obiettivi terapeutici più strutturati.

Collaborazione su piattaforme: il modello Argenx

Rossi ha illustrato come l’innovazione non nasca più in un silos, ma sia frutto di collaborazioni trasversali. Argenx ha sviluppato una piattaforma di scouting scientifico che mette al centro la condivisione di conoscenze immunologiche, coinvolgendo attivamente il mondo accademico lungo l’intero ciclo di sviluppo del farmaco. La partnership con Cidp Italia Aps, ricercatori e caregiver consente di definire endpoint clinici che rispecchiano le reali esigenze dei pazienti, superando la mera “efficacia” per arrivare a una valutazione di efficacia reale nella pratica quotidiana.

Il coraggio di trasformare i risultati in cambiamento concreto

Rossi ha evidenziato due momenti “Eureka” fondamentali: il primo in laboratorio, quando si scopre quale aspetto della patologia è modificabile; il secondo, molto più impattante, è quello in cui una terapia riacquista al paziente la libertà di svolgere attività precedentemente impossibili. Questo passaggio rappresenta il salto dal valore statistico al significato personale misurando non solo gli outcome clinici ma anche la capacità di riprendere progetti, recuperare autonomia e migliorare la qualità della vita.

Verso una nuova era di terapia personalizzata

Il messaggio di Rossi rimarca l’importanza di misurare l’impatto reale delle terapie, combinando dati clinici con testimonianze dei pazienti per creare endpoint innovativi. La medicina di precisione, seppur riconosciuta come una delle grandi rivoluzioni degli ultimi decenni, richiede ancora un impegno costante di collaborazione e coraggio per superare barriere sistemiche e tradurre le scoperte in benefici tangibili. Il webinar ha concluso sottolineando che solo attraverso un approccio integrato – tra scienza, industria e comunità di pazienti – sarà possibile realizzare il pieno potenziale delle biotecnologie nella vita di chi ne ha più bisogno.