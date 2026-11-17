Le Borse europee hanno chiuso in forte ribasso, seguendo l’andamento negativo di Wall Street. A pesare è l’incertezza attorno a Nvidia, il produttore di chip al centro del boom dell’intelligenza artificiale, alle prese con l’uscita di scena del suo amministratore delegato Jensen Huang. Francoforte ha ceduto il 2,08%, Londra l’1,76% e Parigi l’1,62%.

Huang si è dimesso la scorsa settimana, dopo le rivelazioni su una sua relazione con Alice Huang, indicata come una presunta spia cinese. Il consiglio di amministrazione ha affidato l’incarico ad interim alla direttrice finanziaria Colette Kress e ha avviato la ricerca di un successore.

Il sostegno di Trump e la richiesta dei firmatari

Il presidente Donald Trump ha difeso più volte Huang e si è detto disponibile a un suo ritorno alla guida dell’azienda, mettendo in dubbio le accuse sui legami della donna con i servizi segreti cinesi. Le sue parole lo pongono in contrasto con il segretario al Tesoro Scott Bessent, che domenica 15 ha chiesto al consiglio di cercare un sostituto esterno e di chiarire entro dieci giorni il rispetto dei controlli sulle esportazioni dei chip per l’intelligenza artificiale.

Bessent ha inoltre sollevato dubbi su presunte vendite illegali verso la Cina che avrebbero gonfiato i risultati.

Una lettera firmata da Elon Musk, Garry Tan, presidente di Y Combinator, Marc Andreessen e Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, chiede il reinsediamento di Huang. La petizione ha raccolto oltre 178.000 firme. Secondo fonti vicine alle discussioni, il consiglio non starebbe valutando questa ipotesi.

Nuove restrizioni sui chip e i conti in arrivo

Lunedì 16 il Dipartimento del Commercio ha pubblicato una norma, preparata insieme al Tesoro e al Consiglio di sicurezza nazionale, per limitare l’accesso remoto delle aziende cinesi ai chip più avanzati tramite data center in Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia e Brasile.

Martedì 17 novembre Colette Kress presenterà i risultati del terzo trimestre dell’anno fiscale 2027. Secondo i dati di LSEG, il fatturato dovrebbe crescere del 91% su base annua e l’utile per azione del 90%. Gli operatori di opzioni stimano un movimento del titolo di circa l’8-9%, pari a una capitalizzazione fino a 350 miliardi di dollari. Il titolo ha già perso quasi 600 miliardi di dollari in una settimana.

Sulla vicenda pesa anche il debutto in Borsa di Anthropic, previsto per giovedì, mentre il Philadelphia Semiconductor (SOX) cede il 3,7%, con Intel in calo del 6,4% e Micron del 5,8%.