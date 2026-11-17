Bruxelles, 17 nov. (askanews) – Germania e Norvegia forniranno all’Ucraina missili Patriot, di cui il Paese ha urgente bisogno per intercettare i missili balistici russi: lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. “Dobbiamo continuare ad aiutare l’Ucraina in modo efficace e rapido nell’ambito della difesa aerea”, ha detto al suo arrivo a Bruxelles per una riunione dei ministri della Difesa dell’Unione europea.

“La Russia sta intensificando i suoi attacchi aerei, dato che sul campo di battaglia non riesce a compiere progressi. Per noi, in quanto paesi sostenitori, ciò significa una cosa molto chiara: dobbiamo continuare a fornire all’Ucraina un sostegno efficace e rapido nell’ambito della difesa aerea. Insieme alla Norvegia, lo stiamo facendo, tra l’altro, attraverso un ulteriore cosiddetto ‘pacchetto PURL’, al quale stiamo contribuendo”, ha affermato Pistorius.

“Come sapete, con questo acquistiamo dagli Stati Uniti sistemi che non sono disponibili in Europa. Si tratta del quinto pacchetto a cui la Germania partecipa. Questa volta mettiamo a disposizione 300 milioni di dollari statunitensi. Il fulcro del pacchetto è la difesa aerea, in particolare i missili per i sistemi Patriot II e III. A ciò si aggiungono, inoltre, i sistemi IRIS-T e i relativi missili, che avevamo già annunciato”.