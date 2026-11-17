Roma, 17 nov. (askanews) – “Come sapete in questo paese per una donna è ancora più difficile – purtroppo, nel 2026 – dimostrare tutto, essere presa sul serio. Lo vediamo il tentativo di delegittimazione costante, l’attacco sempre più violento”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all’evento “La scuola repressa – Incontro sull’educazione sessuo-affettiva”, lunedì 16 novembre alla Casa Internazionale delle Donne di Roma.

“Ma non è che ci stupisce, perché non è una sorpresa che l’establishment di questo paese, un suo pezzo consistente, non vogliano questa prospettiva al governo del paese. Non è una sorpresa che non vogliano una persona di sinistra al governo del paese. Quello che cercheremo di fare – portandoci queste idee – è essere noi questa volta la sorpresa.

Ma non ce la faremo da sole. Se proviamo a fare questo lavoro insieme, io sono convinta che dopo vent’anni abbiamo una possibilità”.”Noi – ha assicurato – ci facciamo carico di provare a portare questa visione condivisa al governo, di portare al governo una prospettiva che sia sì progressista, femminista, ecologista, antirazzista. Lo proviamo a fare sapendo che non è una strada semplice, e lo proviamo a fare insieme, perché come diceva una cara amica che ci manca molto ‘se serve solo a te non è femminismo’, lo scriveva Michela Murgia qualche anno fa, ecco, ne siamo consapevoli”.