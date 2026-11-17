Roma, 17 nov. (askanews) – “Tra i tanti motivi per cui il primo governo guidato da una donna ha tradito la fiducia delle donne ce n’è uno che mi sta particolarmente a cuore, perché proprio dopo aver votato insieme alcune di quelle misure sul contrasto alla violenza di genere, avevamo chiesto l’impegno a votare una misura che farebbe una grande differenza dal punto di vista culturale, una legge che applichi la convenzione di Istanbul, che questo paese ha già firmato, cioé una legge che dica che senza consenso è sempre violenza, è sempre stupro.

Noi la porteremo avanti”: così la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo a “La scuola repressa – Incontro sull’educazione sessuo-affettiva”, lunedì 16 novembre alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. “Dobbiamo agire prima che le differenze diventino diseguaglianze. Per questo bisogna partire dalle scuole, dai primi anni di vita”, ha sottolineato.

“Per noi ci vuole l’educazione sessuo-affettiva e alle differenze obbligatoria in ogni ciclo scolastico. Questo è quello che vogliamo. Con formazione adeguata degli insegnanti, perché questo è un altro pezzo fondamentale”. Ha aggiunto la leader Pd: “La buona notizia è che su questo tema c’è una forte unità dell’alleanza progressista, non ho dubbi che saremo all’altezza nella proposta che faremo”.All’incontro erano presenti, oltre a Schlein, Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, Celeste Costantino e Lella Palladino, vicepresidenti della Fondazione Una Nessuna Centomila, e Barbara Leda Kenny, presidente della Casa Internazionale delle Donne.