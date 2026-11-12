Il down di Microsoft sta interessando diversi servizi della società, provocando problemi di accesso e malfunzionamenti per migliaia di utenti in tutto il mondo, Italia compresa. Nel mirino ci sono soprattutto Outlook, Microsoft 365 e Teams, con difficoltà nella consultazione della posta elettronica e nell’accesso alle caselle di Exchange Online. Dopo le numerose segnalazioni, l’azienda è intervenuta sui propri canali social per confermare il disservizio e aggiornare gli utenti sulle verifiche in corso.

Oltre 130mila segnalazioni per Outlook, coinvolto anche Teams

Le dimensioni dell’interruzione sono emerse anche dai dati di Downdetector, il portale che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti delle piattaforme online. Intorno alle 18, secondo i dati riportati, negli Stati Uniti erano stati registrati oltre 130mila problemi relativi a Outlook, mentre le segnalazioni per Microsoft 365 avevano superato quota 46mila.

Circa 3mila utenti avevano inoltre denunciato difficoltà con Teams. Il disservizio avrebbe interessato anche altri strumenti dell’ecosistema Microsoft, tra cui Copilot e SharePoint. In precedenza, l’azienda aveva annunciato la risoluzione di un distinto problema che aveva coinvolto Teams in Nord America, ma le successive anomalie hanno evidenziato un quadro più ampio.

Microsoft down, segnalazioni da tutto il mondo: cosa sta succedendo

La società ha spiegato di aver individuato un sovraccarico su alcune componenti della propria infrastruttura, distribuite in più aree geografiche. Una condizione che potrebbe essere all’origine delle difficoltà riscontrate dagli utenti. In un aggiornamento pubblicato su X, Microsoft ha dichiarato: “Abbiamo rilevato che una parte dell’infrastruttura sta subendo un carico elevato in diverse regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività“. In precedenza, il gruppo aveva già comunicato di essere al lavoro per contenere le conseguenze del problema, precisando che “il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica“.

Le verifiche riguardano in particolare Exchange Online, il servizio che gestisce la posta elettronica aziendale. Microsoft ha inoltre avviato interventi tecnici per ripristinare la capacità dei sistemi coinvolti, tra cui il riavvio e la riparazione delle componenti interessate e la valutazione di percorsi alternativi per il traffico. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, l’azienda sta anche analizzando un aumento anomalo di alcune tipologie di richieste. Al momento delle prime comunicazioni, non era stata indicata una tempistica precisa per il completo ritorno alla normalità.