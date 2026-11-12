Nuovi dettagli emergono dall’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute nel dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un avvelenamento da ricina. A riportare l’attenzione sugli ultimi mesi di vita della ragazza sono alcuni messaggi che aveva ricondiviso su TikTok, nei quali compaiono riflessioni sulla famiglia, sull’affetto per i genitori e sulle proprie insicurezze.

I contenuti sono stati mostrati dalla trasmissione Ore 14, condotta da Salvo Sottile su Rai 2. Secondo quanto riferito dal programma, alcuni di questi post sarebbero stati richiamati anche durante le recenti domande rivolte dagli investigatori all’interno della scuola frequentata dalla quindicenne.

Si tratta di messaggi che oggi vengono osservati alla luce della tragedia, ma che devono essere interpretati con cautela: essendo contenuti ricondivisi, non è possibile stabilire automaticamente che rappresentassero esperienze personali o situazioni realmente vissute da Sara.

Il messaggio di maggio sul rapporto con i genitori

Tra i contenuti mostrati da Ore 14 c’è un repost risalente a maggio 2025, diversi mesi prima della morte della ragazza. Il messaggio conteneva due frasi che, lette insieme, sembrano esprimere sentimenti differenti nei confronti della famiglia.

“A volte guardo i miei genitori e penso a tutti gli immensi sacrifici che fanno per me e ne sarò sempre grata“, si leggeva nella prima parte.

Subito dopo, però, compariva un’altra riflessione: “Però quando esco di casa farò sempre un respiro di sollievo“.

L’accostamento delle due frasi ha attirato l’attenzione proprio per il riferimento al rapporto con i genitori. Non è però possibile sapere se Sara si riconoscesse davvero in entrambe le affermazioni o se avesse semplicemente apprezzato quel contenuto.

Un altro messaggio, ricondiviso nell’agosto 2025, conteneva una domanda in inglese: “Sono una cattiva persona, sono io il problema?“. Parole che richiamano insicurezza e autocritica, ma che, anche in questo caso, non possono essere considerate una descrizione certa dello stato emotivo della quindicenne.

La dedica alla madre e il messaggio condiviso a Natale

Tra i post recuperati dalla trasmissione televisiva c’è anche una dedica risalente a novembre 2025, indirizzata proprio ad Antonella Di Ielsi. Il contenuto riportava la frase: “A mia madre, l’amore della mia vita“.

Un messaggio affettuoso che oggi assume un significato particolare, considerando che poche settimane dopo madre e figlia sarebbero morte entrambe.

L’ultimo repost mostrato da Ore 14 risalirebbe invece al giorno di Natale, alla vigilia della morte di Sara. La ragazza aveva condiviso un contenuto collegato a una canzone di Marracash, accompagnato dalla frase: “Siamo tutti figli di un divorzio“, seguita da un cuore spezzato.

Anche questa pubblicazione è tornata al centro dell’attenzione per il riferimento alla famiglia e alla separazione. Tuttavia, non ci sono elementi per affermare che il messaggio descrivesse una situazione concreta vissuta dalla ragazza o che avesse un collegamento con la vicenda dell’avvelenamento.

Gli investigatori ricostruiscono gli ultimi mesi di Sara

Secondo quanto riferito dalla trasmissione Rai, i contenuti pubblicati su TikTok sarebbero stati oggetto di attenzione anche durante le recenti attività investigative nella scuola frequentata da Sara. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il contesto personale e relazionale della quindicenne, raccogliendo informazioni utili a comprendere meglio gli ultimi mesi prima della tragedia.

I messaggi social potrebbero quindi rappresentare uno degli aspetti esaminati, ma la loro effettiva rilevanza investigativa deve ancora essere chiarita. Un repost, infatti, non equivale necessariamente a una confessione o alla descrizione di un’esperienza vissuta: può essere una condivisione dettata da un’emozione momentanea, dall’apprezzamento per una frase o dall’identificazione con una canzone.

Resta centrale l’indagine sulla morte di Sara e Antonella, avvenuta a Pietracatella nel dicembre 2025. Gli accertamenti dovranno chiarire in che modo le due vittime siano entrate in contatto con la ricina e ricostruire le responsabilità dell’avvelenamento.

Le frasi riemerse dal profilo TikTok aggiungono nuovi elementi alla ricostruzione degli ultimi mesi della ragazza, ma non costituiscono, da sole, una prova di quanto accaduto. Saranno gli approfondimenti investigativi e le evidenze scientifiche a stabilire se quei contenuti possano avere un ruolo concreto nell’inchiesta.