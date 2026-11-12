La presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno hanno presentato questa mattina, davanti alla gup Carla Pastorini, una domanda di risarcimento pari a 18,5 milioni di euro. La somma è motivata dal cosiddetto danno all’immagine dell’Italia a livello internazionale e dal superlavoro svolto da Digos e antiterrorismo nell’indagine sui presunti fondi destinati a Hamas.

Le ragioni della richiesta di risarcimento

L’accusa principale riguarda un danno reputazionale subito dallo Stato, derivante da una presunta attività di finanziamento a Hamas da parte dell’attivista palestinese Mohammad Hannoun e di altri cinque imputati. Secondo le autorità, tali operazioni avrebbero contribuito a minare la credibilità dell’Italia nella lotta al terrorismo, generando un danno economico e diplomatico quantificabile in 18,5 milioni di euro.

La formulazione della domanda indica che il governo non intende limitarsi a una denuncia penale, ma vuole anche ottenere un risarcimento patrimoniale per l’ impatto diplomatico subito.

Il ruolo di Digos e antiterrorismo nell’indagine

Le forze di Digos e l’unità antiterrorismo hanno condotto un’inchiesta complessa, descritta dalle autorità come di altissimo livello.

Le attività investigative hanno incluso intercettazioni, monitoraggi finanziari e operazioni congiunte con agenzie internazionali. Il rapporto finale evidenzia una rete di trasferimenti di denaro che, se confermati in giudizio, dimostrerebbe un collegamento diretto tra i sei imputati e l’organizzazione terroristica. Tale lavoro investigativo è stato indicato come uno dei motivi per cui il governo richiede il risarcimento richiesto.

Procedimento giudiziario: parte civile e imputati

Nel corso dell’udienza, il primo ministro ha richiesto il rinvio a giudizio di tutti e sei gli imputati, includendo Mohammad Hannoun e i suoi cinque presunti complici. Il governo è stato ammesso come parte civile nel processo, potendo così richiedere direttamente il risarcimento economico. Curiosamente, lo Stato di Israele, anch’esso citato come parte lesa, non era presente in aula e non ha formalizzato la propria adesione al procedimento. La decisione di costituirsi parte civile rappresenta una svolta, poiché consente all’amministrazione di partecipare attivamente al dibattito probatorio e di presentare le proprie richieste di danni.

Prospettive e possibili sviluppi

Con l’ammissione della parte civile, il processo si appresta a entrare nella fase dibattimentale, dove saranno valutate le prove raccolte da Digos e antiterrorismo. Se il giudice accoglierà le richieste di risarcimento, l’importo di 18,5 milioni di euro potrebbe costituire un precedente importante per la responsabilità civile dello Stato in casi di presunti danni all’immagine internazionale. Inoltre, la mancata partecipazione dello Stato di Israele potrebbe influenzare la dinamica diplomatica del caso, lasciando aperta la questione di eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi.