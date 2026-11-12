Tragedia in Russia: 35 morti per orsi, la popolazione è raddoppiata e il governo studia nuove misure di abbattimento

Da quando è iniziata la primavera dell’anno, la Russia ha registrato una serie senza precedenti di attacchi di orsi che hanno provocato la morte di 35 persone, tra cui l’ultimo ferito è stato un guardiano di sicurezza impiegato in un campo vacanze della penisola della Kamchatka. L’evento ha riacceso un dibattito nazionale sulla convivenza tra umani e una delle più grandi popolazioni di carnivori selvatici al mondo.

Dati recenti sugli attacchi mortali

Secondo le comunicazioni ufficiali, il bilancio delle vittime è salito da 22 a 35 nell’ultimo mese, evidenziando un incremento marcato in poche settimane. Le vittime includono pescatori, cacciatori e operai, tutti colpiti in contesti diversi, dal lavoro nei boschi alle attività ricreative nei parchi nazionali. Il numero di decessi si è così assunto una dimensione nazionale, facendo di questa piaga un urgente problema di ordine pubblico.

Fattori che hanno spinto la crescita della popolazione di orsi

Negli ultimi trent’anni, il censimento delle popolazioni di orsi bruni in Russia è più che raddoppiato, passando a circa 308.000 esemplari. Questo balzo demografico è attribuibile principalmente a inverni più brevi e miti, che hanno ridotto la mortalità stagionale e favorito una più lunga stagione di alimentazione.

Parallelamente, la mancata riduzione della pressione di caccia ha lasciato gli animali liberi di espandere il loro territorio, contribuendo a una maggiore interazione con le comunità umane.

Elementi economici e sociali

Il capo della repubblica di Buryatia, Alexei Tsydenov, ha sottolineato che il reclutamento di cacciatori nelle file dell’esercito, a causa del conflitto in Ucraina, ha ridotto il numero di persone impegnate nella gestione tradizionale della fauna. Inoltre, una cattiva raccolta di prodotti forestali, gli incendi boschivi e il calo della domanda cinese di bile e zampe di orso hanno alterato gli equilibri economici che un tempo limitavano la crescita della popolazione di questi carnivori.

Risposte istituzionali e proposte di cullaggio

Le autorità federali hanno annunciato, a settembre, l’intenzione di semplificare le procedure per il cullaggio degli orsi, al fine di contenere la popolazione. Tuttavia, il zoologo Mikhail Krechmar ha riferito che al momento la Russia utilizza appena il 27 % della quota consentita di abbattimento annuale, evidenziando un ampio margine di intervento non ancora sfruttato. Il nuovo quadro normativo previsto dovrebbe rendere più veloce l’autorizzazione e l’esecuzione delle operazioni di riduzione, soprattutto nelle zone più colpite come la Kamchatka e la Buryatia.

Nonostante le iniziative governative, gli esperti chiedono una valutazione più accurata dell’ecosistema, poiché una riduzione drastica potrebbe avere ripercussioni ecologiche impreviste. La speranza è che, combinando misure di cullaggio mirate con una gestione forestale più sostenibile, si possa ridurre la frequenza di questi tragici scontri tra uomo e animale, evitando ulteriori perdite di vite umane.