Il 11 novembre 2026 il Palazzo dell’Elysée a Parigi è stato teatro di un episodio insolito durante la visita di Stato del presidente slovacco Peter Pellegrini. L’incontro previsto con Emmanuel Macron era parte di una agenda diplomatica volta a rafforzare i legami tra i due Paesi, e l’arrivo del leader slovacco è stato accompagnato dal consueto corteo di cerimoniali, tra cui le unità della guardia d’onore francese, riconosciuta per l’accuratezza delle sue parate e per l’uso di spade cerimoniali.

Nel momento in cui il presidente Pellegrini ha varcato le porte dell’Elysée, una delle guardie, in piedi con la spada al fianco, è improvvisamente caduta a terra. Il video diffuso dal posto di blocco mostra la figura fermarsi, poi crollare senza preavviso, mentre i passanti osservano attoniti. Al momento non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo del collasso: nessun segno evidente di aggressione o di crisi medica è stato immediatamente riconosciuto, lasciando il pubblico a chiedersi se si trattasse di un problema di salute improvviso o di un incidente di altro genere.

Il crollo della guardia d’onore durante la visita di Peter Pellegrini

La presenza della guardia d’onore è tradizionalmente associata a cerimonie di stato, il loro compito è garantire l’ordine e aggiungere solennità al contesto. In questo caso, la guardia era posizionata di fronte all’ingresso principale, pronta a ricevere il capo di Stato in visita.

Quando la spada è stata alzata per il consueto saluto, la guardia ha perduto l’equilibrio e, senza alcun preavviso, è caduta sul marciapiede dell’Elysée. Il personale di sicurezza ha immediatamente reagito, ma la rapidità della caduta ha generato una scena di sorpresa tra i presenti.

Reazione immediata di Emmanuel Macron

Il presidente Emmanuel Macron, che si trovava accanto alla guardia al momento del crollo, ha subito interrotto il suo discorso di benvenuto per avvicinarsi al soldato caduto. In piedi, ha ordinato al personale di fornire assistenza tempestiva, sottolineando l’importanza di prendersi cura di chi serve la Repubblica. “Assicuriamoci che riceva le cure necessarie”, ha detto, mentre gli addetti al primo soccorso hanno iniziato a valutare le condizioni del ferito. La guardia è stata poi sollevata con cura e condotta via dal luogo, mentre gli osservatori hanno assistito al gesto di solidarietà del capo di Stato.

Sviluppi e possibili cause del collasso

Le autorità non hanno ancora divulgato la causa esatta del cedimento della guardia d’onore. Alcune ipotesi preliminari includono un improvviso problema cardiaco, una ipotetica disidratazione dopo la lunga permanenza in piedi o una reazione a un fattore ambientale come il caldo estivo di Parigi. Il medico di squadra è stato chiamato sul posto, ma, per rispetto della privacy del militare, non sono stati forniti dettagli medici più specifici. L’incidente ha comunque suscitato una discussione più ampia sulla salute e il benessere dei membri delle forze cerimoniali, spesso sottoposti a lunghi periodi di stand-by in condizioni di forte stress.

Nel frattempo, la visita di Peter Pellegrini è proseguita senza ulteriori interruzioni: i due capi di Stato hanno tenuto un incontro formale, discusso di cooperazione economica e di sicurezza, dimostrando che l’evento non ha intaccato il dibattito diplomatico. Il gesto di Macron, però, è stato apprezzato sia dai giornalisti che dal pubblico, evidenziando l’attenzione del Presidente verso il personale di servizio e confermando il suo ruolo di leader empatico.