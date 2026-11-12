Witkoff e Kushner a Mosca, atteso il vertice con Putin: si cerca una tregua in Ucraina

Witkoff e Kushner arrivano a Mosca per il faccia a faccia con Putin: si tratta per fermare la guerra in Ucraina. Zelensky chiede garanzie e maggiore coinvolgimento dell'Europa.

La diplomazia internazionale torna a muoversi per cercare una via d’uscita alla guerra in Ucraina. Gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca per incontrare Vladimir Putin, mentre Zelensky chiede un maggiore coinvolgimento dell’Europa e Tajani rilancia l’appello per una pace giusta. Sullo sfondo, proseguono gli attacchi russi contro Kiev.

Zelensky chiede il coinvolgimento dell’Europa: Tajani punta sulla pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la necessità che l’Europa partecipi attivamente al percorso diplomatico. Durante una conferenza stampa a Dublino, dove è atteso un confronto con gli emissari statunitensi, ha dichiarato: «Porre fine a questa guerra senza la partecipazione dell’Europa sarebbe ingiusto e, francamente, impossibile».

Il leader di Kiev intravede comunque una possibilità concreta per rilanciare i negoziati entro la fine dell’anno. Al suo arrivo in Irlanda ha parlato di una vera e propria «finestra di opportunità», spiegando che tutti gli attori coinvolti nel confronto diplomatico sembrano intenzionati a raggiungere un risultato prima della conclusione del 2026.

Zelensky ha inoltre espresso l’auspicio che Witkoff e Kushner possano tornare dal colloquio con Putin con «elementi concreti» da sottoporre alle parti. Sullo sfondo dei tentativi di mediazione, resta però alta la tensione militare: la Russia ha lanciato missili balistici contro Kiev, provocando diverse esplosioni nella capitale intorno all’una di notte, ora locale, corrispondente alla mezzanotte italiana. L’allarme era stato preceduto dall’annuncio dell’Aeronautica ucraina sull’arrivo di vettori russi diretti verso la regione. Successivamente, altre deflagrazioni sono state segnalate in diverse zone a nord-ovest della città, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent.

Sulla necessità di proseguire il dialogo è intervenuto anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la celebrazione dei vent’anni dell’Università telematica UniNettuno a Roma. Il titolare della Farnesina ha accolto positivamente i primi contatti avviati ad Abu Dhabi tra rappresentanti americani, russi e ucraini, sottolineando però che il coinvolgimento europeo non è ancora sufficiente. «C’è anche una presenza degli europei, ancora non piena come vorremmo, però è già stato compiuto un passo in avanti», ha osservato. Per Tajani, l’obiettivo deve essere una soluzione che garantisca una pace giusta per l’Ucraina, senza trasformarsi nella sconfitta di Kiev. «Come politici dobbiamo perseguire la pace, favorendo il dialogo», ha aggiunto, insistendo sulla necessità che la diplomazia prevalga sul ricorso alle armi.

Nel suo intervento ha richiamato anche gli altri scenari internazionali, dall’Iran a Gaza e alla Cisgiordania, ribadendo l’importanza di una soluzione fondata sul riconoscimento reciproco di due popoli e due Stati. Infine, ha concluso con un richiamo al ruolo della politica: «Guai a non sognare, perché se un politico non sogna diventa peggio di qualsiasi burocrate, uno che cerca solo una poltrona».

Witkoff e Kushner a Mosca, atteso il vertice con Putin: si cerca una tregua in Ucraina

I mediatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati all’aeroporto di Mosca-Vnukovo, dove sono stati accolti da Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica, nonché amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund. A riferirlo è stata l’agenzia Tass. La visita dei due emissari della Casa Bianca rientra negli sforzi diplomatici per trovare una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina. Secondo le prime informazioni, Vladimir Putin dovrebbe riceverli nella mattinata di oggi per discutere dei negoziati e delle possibili condizioni per arrivare a una tregua. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha anticipato che il colloquio si svolgerà «come di consueto», seguendo il protocollo previsto per questo tipo di incontri.

Sul tavolo della diplomazia internazionale ci sarebbe anche una nuova proposta americana relativa alla sicurezza europea. Secondo quanto riportato da Axios, citando due fonti informate sulla questione, Washington avrebbe chiesto a Mosca di elaborare un nuovo piano per un accordo di sicurezza con l’Europa, accompagnato da iniziative russe capaci di ridurre le tensioni nel continente. Da tempo il Cremlino sostiene la necessità di un’intesa che limiti l’allargamento della Nato e la presenza militare dell’Alleanza nell’Europa orientale. Richieste che in passato erano state respinte dagli Stati Uniti, ma che potrebbero ora trovare spazio all’interno di un’intesa più ampia per mettere fine alla guerra. L’ipotesi, tuttavia, suscita perplessità in diversi governi europei, preoccupati dall’impostazione dell’amministrazione americana.