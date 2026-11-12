Richard Long, dal Museo del Novecento al Memoriale della Shoah

Milano, 12 nov. (askanews) – Un’opera di Richard Long arriva al Memoriale della Shoah dal Museo del Novecento di Milano, riallacciando il discorso tra il contemporaneo e la memoria, con in più un legame sottile, tra il senso del cammino, i materiali e il dramma della deportazione. Ed è anche possibile guardare alla Warli Spiral con una prospettiva diversa.

“È davvero una situazione interessante – ha detto ad askanews Gianfranco Maraniello, direttore dei musei di arte moderna e contemporanea per il Comune di Milano – perché l’opera trova intanto una collocazione spaziale adeguata alla sua migliore presentazione e vederla in questo modo da tanti punti di vista e anche dalla strada è qualcosa davvero che restituisce lo spazio, il senso dello spazio aperto e di partecipazione necessaria all’opera di Long come forse non l’abbiamo mai vista prima”.I sampietrini che si attorcigliano in qualche modo su loro stessi, l’affaccio sulla biblioteca, la forza materica della land art: tutti elementi che contribuiscono a creare un senso del luogo e della nostra presenza nel luogo, che è tanto significativo quanto lo è il valore dell’opera in sé.

“Quello che io ti tengo a sottolineare – ha aggiunto Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah – è questa collaborazione che è nata anche con il Museo del Novecento, che è quella di avere dei rapporti con delle altre entità di esposizione, esibizione, contatto col pubblico che dia delle sinergie al memoriale e richiami delle persone su un qualcosa che in fondo ha e deve toccare l’intimo dei visitatori”.

All’inaugurazione di “Tracce nel paesaggio” ha preso parte anche l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, a testimonianza della volontà di creare sinergie culturali che attraversino i luoghi, ma anche il tempo, della città. Con azioni, come anche semplicemente il reinstallare l’opera di Long in una diversa sede, che hanno un valore profondo e condiviso. “Non si tratta semplicemente di riposizionare – ha concluso Maraniello – ma davvero di agire nuovamente”.E agire per preservare la memoria è una di quelle azioni che oggi appaiono sempre più necessarie.