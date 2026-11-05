Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che l’esito delle midterm negli Stati Uniti con la vittoria dei dem possa contribuire ad aumentare gli aiuti americani all’Ucraina. I dettagli.

Guerra in Ucraina, Zelensky dopo la sconfitta di Trump alle elezioni di midterm: “Ora spero in più aiuti”

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti hanno decretato la vittoria dei democratici sia nel senato che alla camera, determinando quindi la sconfitta di Donald Trump e del partito repubblicano.

Da questi risultati spera di “trarne beneficio” il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che, in un’intervista alla tv tedesca Zdf, ha espresso appunto la speranza che la vittoria dei dem possa contribuire ad aumentare gli aiuti americani all’Ucraina e ad accrescere la pressione su Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra: “Abbiamo un sostegno bipartisan, sono grato anche ai repubblicani, ma i democratici sono molto chiari sul loro sostegno all’Ucraina e sulla fornitura di assistenza.

Si parla di ristabilire i legami tra Usa e l’Europa, che si sono un po’ indeboliti negli ultimi anni. Senza questi legami, è molto difficile affrontare Putin”.

Guerra in Ucraina, Kiev colpisce una raffineria russa

Non si placa la guerra tra Russia e Ucraina, nella notte una raffineria di petrolio russa a Ryazan sarebbe stata bersaglio di un attacco con droni da parte di Kiev.

Tra gli obiettivi ci sarebbe anche una delle maggiori raffinerie petrolifere della Russia, gestita dal colosso statale Rosneft, dove sarebbe divampato un vasto incendio. Il governatore della regione, Pavel Malkov, ha confermato il raid: “La nostra regione è stata sottoposta a un massiccio attacco di droni. Incendi sono scoppiati sul territorio di impianti industriali a Ryazan”. La raffineria produce benzina, gasolio, carburante per aerei e altri derivati petroliferi, rifornendo Mosca e diverse regioni della Russia centrale. Inoltre, secondo il media russo Astra, lo stabilimento produce anche carburanti destinati alle forze armate.