Il mese di settembre presenta un quadro articolato per il commercio al dettaglio: nel complesso le vendite mostrano un piccolo incremento in termini monetari, ma all’interno di questo dato emergono dinamiche opposte tra il settore alimentare e quello non alimentare. Questo articolo esplora le variazioni mensili e il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, mettendo in evidenza i numeri che spiegano la situazione.

La lettura dei dati richiede attenzione a due dimensioni separate ma complementari: il valore delle vendite, che riflette l’ammontare speso dai consumatori in termini monetari, e il volume, che misura la quantità fisica dei beni venduti. Nei paragrafi seguenti si chiariscono le variazioni registrate e cosa implicano per i due grandi comparti commerciali.

Variazioni mensili delle vendite al dettaglio a settembre

Rispetto ad agosto le vendite al dettaglio evidenziano una crescita contenuta in termini di valore, con un aumento pari a +0,1%. Tuttavia, quando si considera il volume complessivo delle vendite, la situazione è di sostanziale stabilità, senza scostamenti significativi. Questo scarto tra valore e volume suggerisce una possibile dinamica di prezzi o mix di vendita che sostiene la spesa pur senza incrementare le quantità comprate.

Comportamento del comparto alimentare

Il settore degli alimenti non segue l’andamento generale: in termini di valore le vendite non mostrano variazioni rilevanti (stazionarie), mentre il volume di prodotti alimentari venduti registra una diminuzione pari a -0,3%. Questo dato indica che, pur essendo la spesa complessiva per alimentari invariata, i consumatori hanno acquistato una quantità inferiore di beni alimentari rispetto al mese precedente.

Comportamento del comparto non alimentare

Al contrario, il segmento dei beni non alimentari presenta un andamento positivo: le vendite crescono sia in valore che in volume, rispettivamente di +0,3% e +0,1%. Questo doppio incremento suggerisce una domanda effettiva di beni non alimentari che si traduce in più acquisti e in maggiore spesa, indicando fiducia o esigenze specifiche dei consumatori in questo ambito.

Confronto con settembre 2025: tendenze annuali

Analizzando il confronto su base annua, cioè rispetto a settembre 2025, si osservano risultati differenti per valore e volume: le vendite totali aumentano in valore del +1,6%, mentre il volume complessivo mostra un lieve calo dello -0,1%. Questo scostamento indica che, rispetto all’anno precedente, la spesa media per prodotto o il mix di prodotti venduti potrebbe aver portato a un maggior introito senza un corrispondente aumento delle quantità.

Dettaglio per alimentari e non alimentari nel confronto annuale

Nello specifico, le vendite degli alimenti segnano una crescita in valore del +1,7% ma una contrazione di volume dello -0,1%, coerente con l’idea di prezzi o mix che sostengono la spesa pur riducendo le quantità acquistate. Anche i beni non alimentari mostrano una dinamica mista: incremento in valore del +1,5% accompagnato da un calo di volume del -0,2%, segnalando che la crescita monetaria non sempre si traduce in maggiori volumi fisici venduti.

Nel complesso, i dati mensili e il confronto annuale evidenziano una convergenza di segnali: la componente monetaria delle vendite tende a crescere, mentre la componente fisica (volume) è più debole o stagnante. Queste differenze tra valore e volume sono utili per interpretare fenomeni come la variazione dei prezzi, il cambiamento delle abitudini di acquisto o il diverso peso dei comparti merceologici nel paniere delle vendite.

Per operatori commerciali e osservatori economici, comprendere il rapporto tra valore e volume è fondamentale: un aumento del valore senza crescita del volume può derivare da prezzi più alti, da un mix di prodotti più costosi o da promozioni che modificano la struttura degli scontrini. Al contrario, crescite di volume con valori stagnanti possono indicare pressioni sui prezzi o promozioni aggressive. I numeri di settembre mostrano chiaramente una predominanza della prima dinamica, con impatti disomogenei tra alimentari e non alimentari.