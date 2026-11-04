Le ondate di caldo e la siccità stanno lasciando un segno tangibile sull’economia europea, avverte la BCE.

L’estate scorsa ha regalato all’Europa un clima eccezionalmente caldo, seguito da una prolungata siccità e da incendi che hanno colpito diverse aree del continente. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha utilizzato il blog ufficiale della banca centrale per ricordare che questi fenomeni non sono solo avvertimenti ambientali, ma hanno anche conseguenze economiche misurabili.

Le analisi mostrano che le regioni più colpite dalle ondate di caldo registrano, a due anni di distanza, un’attività economica inferiore dell’ 1,5%. Se si guarda a un orizzonte più ampio, quattro anni dopo una grave siccità, la perdita di crescita scende a 3%. Questi dati, pur sembrando numeri astratti, si traducono in minori entrate fiscali, riduzione degli investimenti e difficoltà per le imprese locali.

Impatto immediato del caldo sull’attività economica

Il calore estremo ha influito direttamente sulla produttività agricola, sulla domanda di energia per il raffrescamento e sulla salute dei lavoratori. Le regioni con temperature sopra la media hanno visto una contrazione del PIL regionale, soprattutto nei settori più dipendenti dalla manodopera all’aperto.

La perdita dell’ 1,5% a due anni è stata attribuita a fattori quali la diminuzione della resa coltivabile e l’aumento dei costi operativi per garantire il comfort climatico negli ambienti di lavoro.

Dati a due anni dall’ondata di caldo

Secondo le stime pubblicate dalla BCE, le economie dei Paesi più colpiti hanno subito una flessione del PIL reale rispetto alla media dell’area euro. L’analisi, basata su confronti annuali, evidenzia come la variazione del -1,5% si rifletta in un calo dei redditi disponibili per le famiglie e in una contrazione della spesa per beni durevoli.

Conseguenze a lungo termine della siccità

La siccità, più prolungata e grave, ha un impatto più profondo perché agisce sulla capacità produttiva di interi settori per anni. Oltre al danno immediato alle colture, la carenza d’acqua limita la produzione industriale, riduce la navigabilità dei canali di trasporto interno e aumenta la pressione sui sistemi idrici urbani.

Diminuzione del PIL a quattro anni

Il calcolo della BCE indica che, a quattro anni dal verificarsi di una siccità significativa, la crescita del PIL nei territori più colpiti è inferiore del 3% rispetto alla media dell’Eurozona. Questo decremento si traduce in una perdita cumulativa di capacità produttiva, con effetti a catena sul mercato del lavoro e sul bilancio pubblico.

Risposta dell’energia e ruolo delle rinnovabili

Durante il periodo 2021-22 i prezzi dell’energia hanno registrato un rialzo marcato a causa dell’aumento delle quotazioni del gas. Tuttavia, i paesi dell’area euro hanno attenuato l’impatto grazie a una rapida espansione della generazione elettrica a basso contenuto di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili. La transizione verso l’ energia verde ha permesso di ridurre la dipendenza dal gas e di contenere l’incidenza dei costi energetici sulle imprese.

Il caso della Spagna

Tra le economie europee, la Spagna si distingue per la sua capacità di incrementare la quota di energia rinnovabile nella produzione elettrica. Grazie a investimenti massicci in eolico e solare, la Spagna ha potuto compensare gran parte dell’aumento dei prezzi del gas, mantenendo stabili i costi per i consumatori e le imprese. Questo modello dimostra come una strategia energetica sostenibile possa fungere da cuscinetto contro le fluttuazioni del mercato dei combustibili fossili.