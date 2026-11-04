L’SMS della morte può compromettere il funzionamento di uno smartphone Android, provocando interruzioni delle chiamate, perdita temporanea della rete cellulare e, nei casi più gravi, una sequenza incessante di blocchi e riavvii. È questa la conseguenza della vulnerabilità informatica ribattezzata “SMS of Death”, identificata con il codice CVE-2026-58882. La falla è stata analizzata dal ricercatore di sicurezza Mark Blah, che ne ha diffuso i dettagli dopo la disponibilità della correzione sviluppata da Google.

SMS of Death, come funziona l’attacco che può bloccare il telefono

A differenza dei normali SMS, questi contenuti vengono elaborati direttamente da Android durante la ricezione, prima ancora di raggiungere l’applicazione Messaggi. È proprio questo passaggio a rappresentare il punto debole: un testo costruito appositamente per sfruttare l’errore può mandare in crash il processo com.android.phone, che gestisce diverse funzioni legate alla telefonia.

Le conseguenze possono essere immediate: le telefonate vengono interrotte, il collegamento alla rete cellulare può cadere e anche le chiamate ai numeri di emergenza rischiano di essere bruscamente terminate.

Durante le verifiche, il ricercatore ha dimostrato che l’invio di circa 20 SMS appositamente modificati può innescare un ciclo ripetuto di arresti e riavvii.

In una prova condotta su un dispositivo con Android 12, il telefono è entrato nella modalità di ripristino con intervalli di circa 90 secondi. Per recuperare il funzionamento è stato necessario ricorrere al ripristino delle impostazioni di fabbrica. Gli effetti, comunque, non sono identici su tutti i modelli e possono variare in base alla versione del sistema operativo e alla rete utilizzata.

Aggiornamento Android, quali smartphone sono protetti e come difendersi

Google ha predisposto una soluzione per correggere l’errore, impedendo al messaggio anomalo di provocare il blocco del processo telefonico e facendo in modo che venga rimosso dalla coda di elaborazione. La correzione è stata inserita nel codice distribuito con gli aggiornamenti di sicurezza di ottobre 2026, destinati ad Android 14, 15, 16 e 17.

Restano invece maggiormente esposti i dispositivi che utilizzano Android 12 e 13, per i quali non risultano inclusi rilasci della patch da parte di Google.

È necessario controllare anche il livello della patch di sicurezza, considerando che la distribuzione degli aggiornamenti può cambiare da un produttore all’altro. Per farlo bisogna entrare nelle Impostazioni, aprire la sezione Informazioni sullo smartphone o Info sistema, selezionare Versione Android e individuare la voce relativa all’aggiornamento di sicurezza. Per cercare eventuali nuove correzioni si può invece accedere a Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

Per chi utilizza uno smartphone non più supportato è stato individuato uno strumento che permette di interagire con il telefono tramite computer e cancellare gli SMS problematici dalla coda. Si tratta, tuttavia, di un’operazione che richiede competenze tecniche e non è adatta a tutti.