I nuovi smartphone costano più che mai: per cosa pagano davvero i consumatori

Il telefono cellulare di oggi è un mix tra fotocamere sofisticate, display all’avanguardia, chip, componenti importanti, tanto spazio di archiviazione e svariate funzioni che si rifanno l’intelligenza artificiale. Non bisognerà chiedersi soltanto il prezzo dello smartphone ma che cosa effettivamente si sta pagando.

Il display? Non è soltanto un argomento di dimensioni

Si fa tanto parlare del nuovo iPhone 18 Pro che qui da noi in Italia può raggiungere i 1449,99 € a seconda della configurazione, del rivenditore. A queste cifre ogni componente contribuisce alla valutazione economica del cellulare stesso. Abbiamo accennato allo schermo: quello del nuovo iPhone 18 ha un pannello OLED super retina XDR da 6,3 pollici, il Pro Max arriva quasi a 7 pollici. Si pagheranno la grande luminosità, la reattività, la resistenza e anche per il contrasto.

I chip importanti per il prezzo finale

Il processore così come per i computer è fondamentale anche per il telefono cellulare. L’A20 Pro dell’iPhone 18 vede un processo produttivo a 2 nanometri e integra una CPU a sei core, una GPU a sette core e due Neurali Engine a 16 core. Una chip potente e pure efficiente sostiene e regge applicazioni molto impegnative così come l’intelligenza artificiale, i videogiochi e contribuisce all’utilizzo del dispositivo per tanto tempo.

È cambiato anche il ruolo delle fotocamere

Rimanendo sempre sull’iPhone 18, la fotocamera principale ha 48 megapixel con apertura variabile e altri sensori con 48 megapixel. Non è difficile immaginare come le fotocamere dei cellulari di oggi non sono più semplicemente sensori e obiettivi. L’hardware lavora a stretto contatto con il processore ed elabora, crea immagini e video in tempo reale. Chi usa spesso il telefonino per fotografare i viaggi o per lavoro oppure per i social network può sfruttare al meglio tutte queste informazioni.

Il livello si alza con l’intelligenza artificiale e l’archiviazione

Ovviamente il prezzo finale del cellulare oltre al display fa anche un importante riferimento alla capacità di archiviazione. Ci sono dei modelli dell’iPhone 18 con capacità massima fino a 2TB. Ovviamente la maggiore capacità prevede un prezzo all’inizio molto importante ma nel corso del tempo può contribuire alla riduzione di interventi come servizi di cloud oppure eliminare frequentemente foto e video. Molto importante anche l’intelligenza artificiale: in questo caso serviranno risorse computazionale molto significative garantite dalle funzioni di Apple intelligence.

Ma quanto durerà un apparecchio del genere?

Il prezzo finale dello smartphone dipende dalle prestazioni, dall’autonomia oltre ai discorsi che abbiamo accennato come le fotocamere e l’archiviazione. Questo però non significa che un cellulare Premium garantisca sempre la spesa più conveniente. C’è anche chi utilizza ancora oggi il cellulare per chiamare o per mandare i messaggi: in questo caso i modelli meno costosi andranno benissimo. Chi invece utilizza il cellulare molto spesso per fotografare, per archiviare, per utilizzare l’intelligenza artificiale e comunque per avere prestazioni di livello dovrà affrontare una spesa più importante. Il cellulare è un insieme di componenti e tecnologie ben più avanzate rispetto a quello che possiamo sapere o vedere.