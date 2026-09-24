Tragedia ad Altino, nel Chietino, dove un bambino di 6 anni è morto soffocato dopo un malore durante la merenda. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un’ostruzione delle vie respiratorie causata da un boccone di cibo: inutili i tentativi di soccorso e la corsa al presidio sanitario di Casoli.

Tragedia ad Altino, bambino di 6 anni muore soffocato durante la merenda

Dramma ad Altino dove un bambino di 6 anni è morto nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo un’emergenza respiratoria che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata provocata dall’ostruzione delle vie aeree causata da un boccone di cibo, forse un pezzetto di pane. Come riportato dall’Adnkronos, l’allarme è scattato intorno alle 18.30, nell’abitazione in cui il piccolo viveva con i genitori e il fratello.

Il bambino, che frequentava la prima elementare, stava facendo merenda quando avrebbe avuto difficoltà a respirare.

I genitori hanno cercato immediatamente di aiutarlo, effettuando le prime manovre nel tentativo di liberargli le vie respiratorie, e contemporaneamente hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Di fronte alla gravità della situazione, hanno poi caricato il figlio in auto e lo hanno accompagnato al punto di primo intervento dell’ospedale Consalvi di Casoli.

Al suo arrivo, le condizioni del bambino sono apparse subito estremamente critiche.

Bambino di 6 anni soffocato durante la merenda: i soccorsi e il dolore della comunità

Sul posto sono arrivati un’automedica e un elicottero dei Vigili del fuoco, decollato da Pescara, pronto a trasferire il piccolo in una struttura ospedaliera. Nonostante i tentativi dei sanitari, però, per il bambino non c’è stato nulla da fare ed è morto poche ore dopo l’allarme.

La famiglia, originaria della Colombia e residente da tempo ad Altino, è ora stretta nel dolore. Sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Casoli, che hanno ascoltato i genitori e raccolto gli elementi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, l’ipotesi presa in considerazione è quella di una tragica ostruzione delle vie respiratorie durante la merenda, ma gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’emergenza.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dal sindaco di Altino, Vincenzo Muratelli, che sui social ha descritto lo sgomento dell’intera comunità: “Il dramma che si è consumato oggi pomeriggio nella nostra comunità ha sconvolto l’anima e il cuore di tutti”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato “lo straziante dolore dei genitori” e la corsa verso il presidio di Casoli, definendo la giornata segnata da “tristezza e sgomento”.