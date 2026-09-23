Una giornata funesta per gli incidenti sul lavoro si è registrato nella giornata odierna un altro decesso di un lavoratore impegnato sul luogo di lavoro a dimostrazione che nonostante i proclami alla sicurezza delle attività all’aperto la minaccia è sempre dietro l’angolo ed anche se si è esperti un passo falso può rivelarsi fatale.

Morti sul lavoro, i proclami di tutela inascoltati

Il tema dei morti sul lavoro è da anni al centro del dibattito pubblico e politico si è sempre chiesta una maggior tutela dei lavoratori dei settori più esposti al rischio ma questo richiamo è rimasto tale.

Si continua a lavorare per subappalti di aziende che puntano a spendere il meno possibile per le loro attività prediligendo il guadagno e non focalizzandosi sulla formazione e la tutela dei lavoratori stessi.

Non ci sono quindi gli strumenti necessari a lavorare in sicurezza perché rappresentano un costo accessorio per le aziende che non sono interessate a questo e poi la formazione, un aspetto che viene trascurato perché richiede impegno e sacrificio.

Incidente in provincia di Bergamo, vittima un 66enne

L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato in località Cortenuova, in provincia di Bergamo ed ha visto perire un operaio di 66 anni che stava lavorando all’interno del parcheggio della ditta CE.DI.MD.

Ancora sconosciuta l’attività della vittima al momento dell’episodio, il soggetto è stato colpito da una trave e cadendo è impattato contro una ringhiera perdendo la vita.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, si spera di avere ulteriori notizie nelle prossime ore. Come riporta Fanpage.it, l’intervento dei sanitari del 118 tramite AREU è stato tempestivo ma essi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Questa morte accende ulteriormente i riflettori sulla vita dei lavoratori e sulle loro condizioni sempre borderline in termini di sicurezza e tutela che porta alcuni di loro a pagare il prezzo più caro ovvero la vita.