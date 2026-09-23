Gli incidenti stradali sono ogni giorno protagonisti nel nostro paese ed in molti casi sono gravi con conseguenze anche mortali. Rappresentano un problema davvero difficile da risolvere nonostante tutti i proclami ad una guida attenta e al rispetto dei limiti imposti dalle strade chiedendosi davvero come mai non accennano a fermarsi.

Incidenti stradali, è solo un fatto di cause?

Gli incidenti stradali non accennano a fermarsi, più frequenti nei giorni conclusivi della settimana quando le persone utilizzano maggiormente auto e moto per spostarsi verso luoghi di svago e divertimento, sono diventati pericolosi anche in settimana.

Il tragitto casa-lavoro spesso rappresenta lo scenario più comune per i sinistri che a volte possono anche essere fatali e portar via lavoratori, genitori o figli che erano al volante per andare o tornare dal luogo di lavoro.

I proclami ad una guida più responsabile non accennano a fermarsi ma sembra non abbiano alcun ascolto, le tragedie continuano a verificarsi e le persone a morire.

Il terribile impatto sulla Superstrada per Malpensa

Un tamponamento con effetti gravi che sarebbero potuti diventare ben peggiori si è verificato questo pomeriggio attorno alle 16 lungo la Superstrada che porta verso Malpensa in provincia di Varese.

Due veicoli si sarebbero tamponati ed il bilancio iniziale parlava di 13 persone ferite, come riporta VareseNews. Fortunatamente il bilancio si è ridotto con il passare delle ore fintanto che sono state portate in ospedale tre persone, un giovane di 26 anni, una donna di 81 ed un uomo di 82.

I tre non sarebbero in pericolo di vita ma il sinistro ha causato problemi di viabilità con una coda lunga che si è protratta sull’A8 in direzione del capoluogo, l’impatto è avvenuto dalla parte opposta all’aeroporto puntando verso Busto Arsizio ma i disagi restano notevoli in entrambe le direzioni e saranno risolti nel corso delle prossime ore.