La Fashion Week di Milano si apre con la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta alla cena inaugurale di Palazzo Reale per ribadire la vicinanza del governo a uno dei settori simbolo del Made in Italy. Al centro della serata il momento delicato attraversato dalla moda, gli investimenti e il sostegno alla filiera, ma anche la polemica sulle recenti dichiarazioni di Antonio Tajani riguardo alle donne.

Tajani e la polemica sulle donne, Meloni: “Non ingigantirei”

A margine dell’evento, Meloni è stata interpellata anche sulla polemica nata dalle dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani riguardo alla lunghezza delle gonne e al tema delle donne. La presidente del Consiglio ha scelto di non riaprire la discussione: “Ho già risposto, non ingigantirei e non mi pare che dobbiamo farne la materia di discussione della settimana della moda”.

Al termine della cena, la premier ha salutato gli ospiti presenti, fermandosi ai diversi tavoli, e ha riservato un lungo abbraccio a Toni Scervino, amministratore delegato di Ermanno Scervino, maison che ha firmato l’abito indossato da Meloni per la serata.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, aprendo il Gala Dinner organizzato anche in occasione del vernissage della mostra “Dalì e la moda”, ha sottolineato l’interesse sempre dimostrato dalla premier verso il settore, definendo la sua presenza un onore.

Il presidente di Camera della Moda Carlo Capasa ha invece parlato di un segnale importante per l’intera filiera: secondo Capasa, Meloni ha dedicato tempo agli imprenditori, ascoltandone le esigenze e confrontandosi sullo stato dell’industria.

Durante la cena si è discusso della necessità di fare sistema, della formazione e del capitale umano, oltre che dell’esigenza di sostenere le piccole imprese della filiera attraverso un lavoro condiviso.

Meloni alla Fashion Week di Milano: “Un segnale di presenza e vicinanza”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Milano per prendere parte alla cena inaugurale della Fashion Week, ospitata a Palazzo Reale e promossa dal Comune di Milano insieme alla Camera nazionale della Moda italiana. La premier ha spiegato di aver ritenuto importante essere presente proprio quest’anno, in una fase complessa per il settore, sottolineando però come la moda continui a rappresentare una realtà capace di produrre risultati significativi per il Paese. “Ho pensato che fosse particolarmente giusto essere presente quest’anno, in un momento che non è facilissimo per il comparto, che però continua a darci grandi risultati”, ha dichiarato.

Meloni ha quindi richiamato l’impegno dell’esecutivo a sostegno dell’industria, citando anche i 100 milioni di euro destinati a incentivare gli investimenti. Secondo la premier, tuttavia, il sostegno non passa soltanto dai provvedimenti economici: “Anche esserci fisicamente penso che sia un modo bello di dire grazie al settore”, ha spiegato, evidenziando il peso della moda per l’economia, l’immagine dell’Italia e la sua presenza sui mercati internazionali. “Il governo c’è”, ha concluso.