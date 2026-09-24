Scontrini elettronici: come funzionano e quali vantaggi offrono

I nuovi sistemi telematici hanno trasformato radicalmente le nostre vite, e questo vale in un gran numero di ambiti. Basta pensare a come sia cambiata anche la gestione delle fatture e degli scontrini, con l’introduzione di appositi sistemi elettronici che consentono di avere una tracciabilità semplice, rapida e efficiente.

Gli scontrini elettronici sono un perfetto esempio di questa trasformazione. Hanno ormai affiancato lo scontrino cartaceo, e servono essenzialmente per comunicare i dati delle proprie vendite direttamente all’Agenzia delle Entrate. Ciò ha portato tante aziende a cercare apposite soluzioni per gestire questa novità. Tra le opzioni migliori ci sono le app scontrini elettronici fiscali, che sono state pensate e sviluppate proprio per la gestione dei corrispettivi.

Cosa sono gli scontrini elettronici?

Quando si acquista qualcosa in un negozio la transazione viene registrata elettronicamente, e trasmessa direttamente all’amministrazione finanziaria. Ci sono specifiche norme che regolano tutta questa procedura.

Il cliente può ricevere lo scontrino così generato sia in formato cartaceo, sia attraverso modalità digitali (in questo caso è necessario chiedere il consenso al cliente).

Per il cliente non cambia nulla, mentre l’esercente ha dalla sua una gestione più ordinata di tutte le operazioni che sono state effettuate. In questo modo viene resa più semplice e trasparente la parte amministrativa dell’attività.

Quali sono i principali vantaggi?

L’utilizzo degli scontrini elettronici porta con sé diversi vantaggi.

Il primo è sicuramente quello di ridurre le operazioni manuali. A fine giornata si ha a disposizione la registrazione di tutte le vendite effettuate. In questo modo è possibile verificare rapidamente tutti i dati e le informazioni, senza dover compiere una registrazione manuale di ogni singola transazione.

Oltre a ciò alcune attività potrebbero beneficiare della possibilità di consultare le informazioni sulle operazioni svolte. Si possono trovare in pochi istanti tutti i dettagli sulla singola operazione di proprio interesse.

Infine c’è da considerare che quanto registrato dagli scontrini elettronici può essere consultato anche quando si è in mobilità. Molti software hanno dei sistemi cloud grazie ai quali è possibile visualizzare le informazioni anche quando si è lontani dal proprio computer.

Come scegliere la soluzione migliore

Nella nostra introduzione abbiamo anticipato della possibilità di gestire gli scontrini elettronici attraverso delle apposite app. Si tratta di una delle soluzioni più semplici e versatili.

Prima di decidere quale software integrare nella vostra attività vi suggeriamo di verificare che sia realmente compatibile con la vostra azienda, e che abbia tutto ciò che serve per essere in regola con gli obblighi fiscali.

Oltre a ciò ci sono alcuni aspetti che possono fare la differenza nella vostra scelta. Il primo è la sicurezza. I vostri dati devono essere gestiti nel migliore dei modi, in modo tale che non ci sia nessuna violazione. Il secondo è la semplicità di utilizzo: l’app deve essere facile da usare e molto intuitiva, e avere tutte le funzionalità di cui avete bisogno per migliorare la vostra gestione degli scontrini.

Ricordate che un buon software dovrebbe essere accessibile da più dispositivi, in modo tale da poter lavorare potenzialmente ovunque.