Il panorama cinematografico italiano ha appena accolto una notizia che accende le speranze di tutti gli appassionati di cinema: L’Estranea di Paolo Strippoli è stato designato dall’ANICA come film rappresentante l’Italia nella categoria International Feature agli Academy Awards 2027. L’annuncio, avvenuto davanti a notaio, proviene da un comitato composto da professionisti di alto profilo del settore, che ha dovuto scegliere tra ventuno candidati.

Il comitato ANICA sceglie L’Estranea

La giuria, formata da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril e Niccolò Vivarelli, ha votato a favore di L’Estranea citando la freschezza del linguaggio visivo e l’energia di un autore giovane. La motivazione ufficiale sottolinea che il film è “nuovo, di genere, di un giovane autore, apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale”.

Si tratta di un riconoscimento raro per un regista di soli 33 anni, proveniente da Corato, che riesce a stare in pari con nomi affermati del cinema italiano.

Composizione della giuria e criteri di valutazione

Il panel di esperti, che include registi, produttori e distributori, ha valutato ogni opera su base qualitativa e su come il film potesse parlare a un pubblico globale.

La decisione di puntare su Paolo Strippoli è stata vista come un segnale di fiducia nella nuova generazione di registi, capace di mescolare atmosfere thriller con elementi horror senza perdere di vista l’animo drammatico.

Caratteristiche del film e del regista

L’Estranea si presenta come un ibrido di generi: è al contempo thriller psicologico, horror folk e dramma familiare. La storia segue il progressivo declino di una famiglia italiana negli ultimi decenni, intrecciando vicende quotidiane con fenomeni soprannaturali. Il cast vanta interpreti di rilievo come Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano, Andrea Genovese e Valeria Bruni Tedeschi, quest’ultima nella parte di una figura quasi demoniaca che mette alla prova la madre, interpretata da Trinca.

Premi internazionali

Il film ha già suscitato interesse all’estero: a Toronto ha conquistato il premio del pubblico, a Chicago è previsto un tour di presentazione e, poco fa, è stato premiato con due riconoscimenti minori durante l’83ª Mostra del cinema di Venezia. Questi successi hanno rafforzato la credibilità di L’Estranea come candidato capace di parlare anche a un pubblico non italiano.

Impatto e prospettive per gli Oscar

Il cammino verso Hollywood è ancora lungo. Il 15 dicembre 2026 verrà pubblicata la shortlist dei quindici film internazionali che l’Academy considererà per la fase finale; successivamente, il 21 gennaio 2027 saranno annunciati i cinque finalisti, mentre la cerimonia di premiazione avverrà il 14 marzo 2027 a Los Angeles. Paolo Strippoli ha dichiarato che la responsabilità è “grandissima, enorme”, ma che il suo impegno è guidato da un profondo senso di gratitudine e dal desiderio di far arrivare L’Estranea il più lontano possibile.

L’attenzione verso i giovani registi è un tema ricorrente nelle recenti discussioni sull’industria cinematografica italiana. Strippoli sottolinea che il suo caso non dovrebbe rimanere un’eccezione, ma diventare parte di una più ampia tendenza in cui le voci dei trentenni coesistono con quelle dei maestri del passato. Per lui, il film è radicato nella tradizione del melodramma italiano, ma lo “sporca” di elementi di genere, creando così un prodotto autenticamente italiano ma capace di parlare a un pubblico globale.