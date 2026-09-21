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Mattarella a Pordenonelegge: discorsi e solidarietà contro Electrolux

Mattarella a Pordenonelegge: discorsi e solidarietà contro Electrolux

Mattarella e Fedriga si sono uniti ai dipendenti di Electrolux durante la chiusura di Pordenonelegge, lanciando un appello per salvare l’occupazione.

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La 27ª edizione di Pordenonelegge si è conclusa domenica 20 settembre con un pubblico stimato di oltre 160mila presenze. L’evento, inserito nel contesto delle celebrazioni per l’80° della Repubblica ha offerto 447 incontri e coinvolto 694 protagonisti sottolineando l’importanza della lettura e del dibattito pubblico. Il Teatro Verdi di Porcia è stato il palcoscenico della cerimonia finale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso incentrato sulla libertà di pensiero, il valore del dissenso e il ruolo della cultura come motore della democrazia.

Incontro tra fedelissimi del lavoro e istituzioni: il caso Electrolux

All’uscita dal teatro, il governatore della Regione Friuli Venezia GiuliaMassimiliano Fedriga si è avvicinato a una fila di decine di dipendenti della Electrolux radunati dietro uno striscione giallo con la scritta “Electrolux non si spegne”. Il clima di tensione era palpabile: lo stabilimento di Porcia rischia un forte ridimensionamento, con il rischio di numerosi esuberi che colpirebbero tutta la presenza dell’azienda in Italia.

Fedriga ha stretto la mano a molti operai, scambiando parole di solidarietà e sottolineando che la vertenza è un esempio di alleanza tra parti sindacali, datori di lavoro (rappresentati da Confindustria) e istituzioni.

Le parole del governatore

“Questa è un’unione di intenti che vuole salvaguardare l’occupazione, ma anche il patrimonio della nostra terra”, ha dichiarato Fedriga ai giornalisti.

Ha ringraziato i lavoratori per la loro battaglia non solo a favore della propria azienda, ma per l’intera comunità, auspicando una soluzione positiva per Electrolux e i suoi lavoratori. Il messaggio, infatti, va oltre il singolo stabilimento: è una difesa della dignità del lavoro in una zona dove la fabbrica rappresenta una vetrina economica e sociale.

Il discorso di Mattarella: cultura, libertà e diritti

Nel suo intervento, il presidente ha evidenziato come la festa del libro sia un’arena di libertà capace di opporsi alle tendenze illiberali che minacciano la democrazia a livello globale. Ha ricordato che la scheda elettorale è stata l’arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura, e che il dialogo tra culture e idee è il vero motore della storia. Mattarella ha citato personaggi come Manzoni, Bobbio, Pasternak e Mandela, sottolineando come il dissenso sia il segno distintivo di una società democratica.

Il capo dello Stato ha inoltre rimarcato che la battaglia dei diritti è ancora lontana dal termine, avvertendo che l’impulso democratico non deve poter essere soffocato. Il suo messaggio è stato accolto con applausi, rafforzando il legame tra cultura e impegno civico, un tema che ha trovato eco nella presenza dei lavoratori di Electrolux, anch’essi impegnati nella difesa dei propri diritti.

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