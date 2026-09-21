I capi delle città hanno chiesto più autonomia e risorse per affrontare casa, clima e migrazione.

L’Urban 20 Mayors Summit 2026 ha riunito per tre intensi giorni i sindaci dei principali centri del G20, tra cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L’incontro, ospitato a New York grazie alla presenza del sindaco Zohran Mamdani e della sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha rappresentato un momento cruciale per definire le priorità urbane a livello globale.

Dichiarazioni dei capoluoghi: un impegno comune

Durante la conclusiva conferenza stampa, Mamdani ha sottolineato che “l’azione di governo deve migliorare la vita dei cittadini che serve“, ribadendo l’esigenza di rendere più accessibili gli affitti e le bollette energetiche. Bass, invece, ha evidenziato il valore della collaborazione interurbana: “L’Urban 20 del 2026 ha dimostrato cosa possono realizzare le città quando ci uniamo per affrontare le sfide quotidiane“.

Entrambi hanno messo in luce tre aree tematiche chiave abitazione, clima e migrazione, chiedendo un ruolo più forte nelle decisioni politiche e nei flussi di finanziamento.

Casa: domanda di maggiori competenze e finanziamenti

I sindaci hanno concordato che l’accessibilità abitativa è una delle sfide più urgenti. Hanno richiesto maggiori competenze locali per gestire le politiche abitative, nonché un accesso più ampio a fondi pubblici e internazionali destinati a soluzioni su scala cittadina.

In pratica, ciò significa supportare progetti di edilizia sociale, incentivare la riqualificazione di immobili inutilizzati e semplificare le procedure per l’assegnazione di alloggi a famiglie a basso reddito. La proclamazione è stata rafforzata dalla testimonianza di Gualtieri, che ha indicato Roma come esempio di città già impegnata in questi percorsi.

Clima: verso una transizione energetica equa

Nel settore ambientale, l’obiettivo è una transizione energetica pulita ed equa capace di ridurre i costi per i cittadini e di creare posti di lavoro di qualità. I sindaci hanno chiesto finanziamenti dedicati al clima e strumenti di supporto per proteggere la popolazione da fenomeni come caldo estremo, inondazioni e incendi boschivi. L’enfasi posta su una protezione sanitaria e sulla creazione di occupazione sostenibile intende coniugare la lotta al cambiamento climatico con la crescita economica locale.

Migrazione: integrazione e coesione sociale

L’ultima area di intervento riguarda i nuovi arrivati. I capoluoghi hanno chiesto un ruolo più decisivo nelle politiche migratorie con finanziamenti diretti per accoglienza, integrazione e servizi essenziali. L’obiettivo è garantire servizi pubblici efficienti e promuovere la coesione sociale, evitando la marginalizzazione delle comunità migranti. Bass ha sottolineato che le città sono in prima linea per offrire opportunità di lavoro dignitose e per costruire una società più inclusiva.

Nel comunicato finale, diffuso dopo i tre giorni di lavori a New York, è stato ribadito che l’Urban 20 2026 ha mostrato come le città possano unire le proprie forze per affrontare le sfide quotidiane, con un focus su abitazione, clima e migrazione. La speranza è che le autorità nazionali e internazionali tradiscano queste richieste in azioni concrete, fornendo le risorse necessarie per trasformare le promesse in risultati tangibili per i cittadini di tutto il mondo.