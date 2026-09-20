Antonio Tajani ha fatto una gaffe sul matrimonio che ha scatenato la polemica. Il suo era un paragone con la politica.

Un paragone tra la scelta di una moglie e quella di un partito politico che ha già suscitato discussioni. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenendo sul palco di Itaca 2.0, ha utilizzato l’esempio di due ragazze, una più appariscente e affascinante e l’altra meno vistosa ma, a suo giudizio, più seria e affidabile, per parlare delle preferenze degli elettori.

Il riferimento, nel ragionamento del leader di Forza Italia, era alla contrapposizione tra un centrodestra che punta a presentarsi come forza moderata e affidabile e forze politiche più radicali o caratterizzate da toni maggiormente accesi.

Tajani: il paragone tra la ragazza “appariscente” e quella “affidabile”

Tajani ha raccontato quale consiglio darebbe a uno dei suoi figli nel caso dovesse scegliere tra due ragazze.

Da una parte, una donna affascinante e molto appariscente, dall’altra una ragazza descritta come più seria, meno vistosa e maggiormente affidabile. “Io a mio figlio dico: scegli la seconda“, ha spiegato il ministro, motivando la scelta con l’idea che una persona apparentemente meno attraente possa offrire maggiori garanzie sul piano della stabilità e della fedeltà all’interno del matrimonio.

Nel suo intervento Tajani ha poi sviluppato ulteriormente il paragone, parlando di una donna capace di garantire, secondo la sua descrizione, “la stabilità della casa, la stabilità della famiglia“. Ha quindi collegato questo esempio al comportamento degli elettori e alla scelta tra diverse forze politiche. Il passaggio ha attirato l’attenzione soprattutto per il modo in cui il ministro ha costruito l’analogia, utilizzando caratteristiche estetiche e riferimenti alla vita familiare per rappresentare differenti profili politici.

Antonio Tajani: “Il centrodestra è affidabile”

Nella seconda parte del ragionamento, il ministro ha reso esplicito il collegamento con la politica. Tajani ha contrapposto la figura del “bel muscoloso, playboy” a quella dell’uomo che va al lavoro “in giacca e cravatta”, indicando nel secondo profilo l’immagine della persona affidabile. “Io suggerisco di scegliere sempre quello affidabile e il centrodestra è affidabile“, ha affermato. Tajani ha inoltre parlato di una ragazza “più seria” e con “le gonne più lunghe“, utilizzando anche questo elemento nel paragone con le preferenze elettorali. L’intento del ministro, secondo la ricostruzione del suo intervento, era mettere a confronto il centrodestra moderato con posizioni politiche più radicali e appariscenti.

Le dichiarazioni arrivano in una fase in cui nel centrodestra è aperto anche il confronto sulla presenza di nuove forze alla destra della coalizione. Il riferimento a Roberto Vannacci e a Futuro Nazionale si inserisce proprio in questo scenario, nel quale Tajani ha più volte rivendicato per Forza Italia un ruolo nell’area moderata del centrodestra.

Il paragone scelto dal vicepremier ha così riportato al centro dell’attenzione non soltanto il messaggio politico che voleva trasmettere, ma anche il linguaggio utilizzato per descrivere le caratteristiche che, secondo lui, dovrebbero orientare una scelta elettorale.