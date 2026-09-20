Il 19 settembre 2026 la serata di Pontida Giovani è diventata il palcoscenico di due discorsi che hanno tracciato le linee di rottura per i principali protagonisti della politica italiana. Da un lato, il segretario della Lega ha ricordato ai giovani presenti che la vittoria del partito dipende da un progetto nazionale solido, coeso e capace di superare le divisioni regionali.

Dall’altro, a Milano il leader del Movimento 5 Stelle ha sfruttato la chiusura del congresso Nova per lanciare un messaggio di pacifismo e di rifiuto dell’economia di guerra.

Salvini ribadisce l’importanza dell’unità a Pontida

Alle sette di sera, Matteo Salvini è salito sul palco con la consapevolezza di parlare a un pubblico che lo ha visto crescere da attivista a leader nazionale.

Il suo intervento è stato un vero e proprio appello alla coesione la Lega, secondo lui, vincere solo se è forte, unita e libera da Nord a Sud. Ha sottolineato la necessità di coraggio, determinazione e pazienza invitando a non “montarsi la testa col vento in poppa” e a “rimboccarsi le maniche” di fronte alle sfide politiche.

Federalismo fiscale e autonomia: risultati concreti dopo 36 Pontida

Un punto centrale del discorso è stato la celebrazione dei traguardi raggiunti dopo la 36ª Pontida. Salvini ha affermato che il federalismo fiscale e l’autonomia sono ormai realtà tangibili, frutto di un lungo percorso iniziato nel 1990. Questi risultati, ha ricordato, rappresentano la “concretezza” di un progetto che ha trovato terreno fertile tra i giovani leghisti, pronti a difendere i diritti delle regioni e a promuovere un modello di governance più decentrato.

Conte denuncia l’economia di guerra a Milano

Nel frattempo, nella città di Milano, Giuseppe Conte ha aperto la fase conclusiva del convegno Nova con un messaggio chiaro: no a una economia di guerra, no al riarmo. Il suo intervento, ricco di riferimenti a necessità concrete dei cittadini, ha evidenziato che gli investimenti devono essere indirizzati verso cantiere di speranza — asili, scuole, ricerca e innovazione — piuttosto che verso cantiere di guerra. Conte ha sostenuto che la costruzione di una pace duratura è l’unica via per uscire dalla “massima sofferenza” che il Paese sta vivendo.

L’opposizione al riarmo e le proposte per le famiglie

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha aggiunto che il mandato popolare è chiaro: è necessario investire nei bisogni reali delle famiglie e delle imprese evitando sprechi destinati a armamenti. Ha richiesto al governo di dirigere le risorse verso la creazione di cannibalizzatori di futuro come i cantieri per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili e i programmi di formazione per i giovani, facendo della pace il vero capitale di crescita.

Reazioni dal Partito Democratico a Foligno

Nel giorno successivo, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha preso la parola alla Festa dell’Unità a Foligno. Anche se il suo intervento non faceva parte della cronaca di Pontida o Milano, ha ribadito la continuità del programma comune del campo largo, sottolineando che le politiche di sinistra puntano a un futuro basato su solidarietà e sviluppo. Schlein ha invitato a chiarire le intenzioni una volta che la coalizione di centro-sinistra dovesse raggiungere la maggioranza, evidenziando la necessità di un progetto condiviso rispetto a quello della Lega e del 5 Stelle.

Il dibattito, alimentato da manifesti, applausi e cori, dimostra come le prossime settimane saranno cruciali per definire le priorità della politica italiana.