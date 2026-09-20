Le due ex veline di Striscia la Notizia hanno interrotto l'amicizia per una questione finanziaria che ha coinvolto un investimento a Los Angeles.

Nel 1999, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta canalis hanno fatto il loro ingresso sul piccolo schermo come veline di Striscia la Notizia. Fin da subito, il loro sorriso contagioso e la complicità sul bancone hanno catturato l’attenzione del pubblico italiano, trasformando un semplice lavoro televisivo in una vera e propria amicizia di vent’anni.

Gli anni successivi hanno visto le due protagoniste condividere numerosi eventi di spettacolo, partecipare a servizi fotografici e sostenersi a vicenda nelle varie tappe della carriera. La loro presenza affiancata è diventata quasi un marchio di fabbrica, tanto che molti fan le consideravano inseparabili, fino a quando, quasi all’improvviso, il loro legame ha iniziato a incrinarsi.

Il graduale allontanamento: da 2019 a 2021

Nel 2019 le apparizioni congiunte si sono interrotte, e sia Corvaglia sia Canalis hanno iniziato a evitare incontri pubblici. In una dichiarazione rilasciata nel 2020, Canalis ha ammesso che “i sentimenti non sempre coincidono con la razionalità” e ha parlato di una difficoltà a “metabolizzare il dolore” legato alla fine dell’amicizia.

L’attrice ha sottolineato che, sebbene continui ad amare incondizionatamente, le barriere emotive sono ormai troppo alte per essere superate.

Tre anni dopo, nel 2021, la rivista settimanale ha pubblicato una risposta di Maddalena Corvaglia che ha preferito mantenere il silenzio sull’accaduto, dichiarando però che le ragioni della rottura erano “troppo gravi per essere rivelate”. Ha aggiunto che la perdita di fiducia era il motore principale della frattura e ha espresso la sua intenzione di non ricostruire rapidamente il rapporto, pur riconoscendo che l’amicizia è stata comunque “bellissima”.

Le indiscrezioni di Selvaggia Lucarelli: il ruolo dell’investimento a Los Angeles

Il mistero è stato parzialmente sollevato da Selvaggia Lucarelli che ha dedicato una sua rubrica a indagare sulle cause di questo distacco. Secondo le informazioni ricavate da persone vicine alle due ex veline, la tensione sarebbe nata da un investimento finanziario a Los Angeles consigliato da Canalis stessa. Il progetto, descritto come promettente, si sarebbe rivelato un fallimento, comportando una perdita economica significativa per entrambe.

Lucarelli ha riportato che la perdita avrebbe colpito duramente Corvaglia, lasciandola in difficoltà a riprendersi economicamente negli anni successivi. La delusione per essere stata coinvolta in un affare che non ha retto le aspettative sembra aver deteriorato irreparabilmente la fiducia reciproca, trasformando una disputa personale in una “rottura insanabile”, come descritta nella pagina della sua newsletter.

Le reazioni pubbliche recenti

Nel contesto della sua prossima partecipazione a Tale e Quale Show Corvaglia ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Alla domanda se avesse perdonato Canalis, ha risposto con una risata, ma ha anche dichiarato di non nutrire rancori e di augurare il meglio all’ex amica, usando l’espressione “un in bocca al lupo grandissimo”. Ha ribadito l’importanza di Canalis nella sua vita passata, ma ha enfatizzato che “non vivo nel passato” e che ora conta su altre amicizie.

Parallelamente, Canalis, impegnata in un altro programma televisivo, ha evitato di commentare ulteriormente la vicenda, mantenendo la sua posizione di silenzio sui dettagli economici. Questo silenzio ha alimentato ulteriormente le speculazioni, ma finora non è emersa alcuna dichiarazione ufficiale che smentisca le ipotesi di Lucarelli.

Il caso rimane un esempio emblematico di come il mondo dello spettacolo possa intrecciarsi con delicate dinamiche personali e monetarie, lasciando dietro di sé un ricordo dolceamaro per il pubblico.