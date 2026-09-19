L’impatto tra l'auto e un albero furi strada è avvenuto tra Lavariano e Pozzuolo: per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Lavariano, frazione di Mortegliano, in provincia di Udine, dove Andrea Dusso, 51 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo, residente a Basaldella, era alla guida della sua auto quando è uscito di strada e si è schiantato contro un albero.

Incidente a Lavariano, auto si schianta contro un albero: è morto un uomo

Come riportato da Il Dolomiti è Andrea Dusso, 51 anni, la vittima del grave incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 18 settembre a Lavariano, frazione di Mortegliano, in provincia di Udine. L’uomo, residente a Basaldella, nel comune di Campoformido, stava percorrendo via Pozzuolo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Opel Zafira.

La vettura è uscita autonomamente dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa contro un albero situato a margine della strada. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per il 51enne non è stato possibile fare nulla: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La dinamica resta al vaglio degli investigatori: al momento sembra trattarsi di una uscita autonoma di strada, senza il coinvolgimento di altri mezzi, mentre non viene esclusa l’ipotesi di un possibile malore.

Gli accertamenti dovranno chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto.

Il lavoro nel Consorzio e l’impegno nella comunità: chi era Andrea Dusso

Dusso lavorava come tecnico per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ed era una persona conosciuta e attiva nella comunità di Basaldella. Era inoltre alpino e aveva partecipato alla vita politica locale: alle ultime elezioni amministrative si era candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “Insieme per Campoformido”, a sostegno dell’attuale sindaco Massimiliano Petri. La sua morte ha quindi colpito anche il territorio nel quale viveva e nel quale era impegnato da tempo.