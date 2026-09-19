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Incendio all'ultimo piano di un palazzo a Milano: intervento dei vigili del fuoco

Incendio all'ultimo piano di un palazzo a Milano: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato all'ultimo piano di un palazzo a Milano. Fortunatamente non ci sono feriti.

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Paura nella serata di venerdì 18 settembre a Cologno Monzese, dove un incendio è divampato all’ultimo piano di un grande palazzo in via Kennedy, nella zona di Cologno Sud. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 23.30 e hanno provocato ingenti danni all’abitazione, che è stata dichiarata inagibile. Fortunatamente, al momento dell’incendio la famiglia che vive nell’appartamento non era in casa.

L’allarme ha comunque fatto scattare una mobilitazione dei soccorsi e diversi residenti, preoccupati per il fumo e le fiamme, sono scesi in strada.

L’incendio all’ultimo piano e l’intervento dei Vigili del fuoco

La segnalazione è arrivata al 112 poco dopo l’inizio dell’incendio. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento.

In via Kennedy sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e il personale del 118, pronti a intervenire in caso di necessità.

Le fiamme hanno interessato l’ultimo piano dell’edificio, causando danni tali da rendere l’appartamento inutilizzabile. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare anche per eliminare il fumo accumulatosi all’interno dello stabile, utilizzando appositi motoventilatori.

Incendio a Milano: paura tra i residenti, nessun ferito

L’incendio ha provocato momenti di forte apprensione tra gli abitanti del palazzo e della zona, ma fortunatamente non si registrano persone ferite né intossicate. Un esito che ha evitato conseguenze ancora più gravi, considerato l’orario e la posizione dell’appartamento coinvolto.

Restano invece da chiarire le cause che hanno originato il rogo. Al momento non è esclusa l’ipotesi di un cortocircuito, ma saranno gli accertamenti dei Vigili del fuoco a stabilire con maggiore precisione l’origine delle fiamme.

L’intervento si è protratto a lungo, fino alla completa messa in sicurezza dell’area. Per la famiglia residente nell’appartamento resta ora da affrontare la situazione abitativa provocata dall’inagibilità dell’immobile, gravemente danneggiato dall’incendio.

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