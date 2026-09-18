Terribile incidente sul lavoro in Abruzzo. Un operaio di 36 anni ha subito lesioni alla testa e alle spalle.

Nuovo incidente sul lavoro in Abruzzo. Nella giornata di venerdì 18 settembre, un operaio di 36 anni, di origine macedone, è rimasto ferito mentre era impegnato lavorava lungo la strada statale 261 Subequana, nel territorio di Barisciano, in provincia dell’Aquila. L’uomo avrebbe riportato lesioni alla testa e alle spalle. L’allarme è scattato durante l’orario di lavoro e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al lavoratore.

Considerate le sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato trasportato in codice rosso.

Emergenza sulla statale 261: operaio trasferito in ospedale in elicottero

L’intervento dei soccorritori è stato particolarmente rapido. Dopo le prime valutazioni sul posto, il 36enne è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale aquilano per ulteriori accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’Asl, chiamati a svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono ancora chiari tutti i dettagli dell’infortunio né le circostanze precise che hanno provocato le lesioni riportate dall’operaio.

Accertamenti sulla dinamica e sulla sicurezza

Spetterà ora agli organi competenti ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure previste per la sicurezza sul luogo di lavoro.

Gli accertamenti dovranno chiarire anche quale attività stesse svolgendo l’operaio nel momento in cui è rimasto ferito e cosa abbia provocato l’incidente.

L’episodio arriva a poche ore da un altro infortunio avvenuto sempre nell’Aquilano. Nella giornata di giovedì 17 settembre, infatti, un operaio di 37 anni è caduto da una scala mentre stava lavorando nella zona di Preturo. Anche in quel caso sono scattati i soccorsi. Due incidenti ravvicinati che riportano l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le circostanze dei due episodi.