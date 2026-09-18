Stava pescando a Ostuni quando un fulmine si è abbattuto sugli scogli: il 70enne è morto, illeso l’amico.

Tragedia a Ostuni durante un improvviso temporale: un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli insieme a un amico. Inutili i soccorsi, mentre la Polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Ostuni, fulmine colpisce un 70enne mentre pesca: morto sugli scogli

Tragedia nel pomeriggio a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 70 anni, Marco Galantino, originario di Bari e residente nella cittadina pugliese, ha perso la vita durante un improvviso temporale.

L’uomo si trovava sugli scogli, nei pressi della spiaggia di Santa Lucia, insieme a un amico: i due stavano pescando quando un fulmine si è abbattuto proprio nella zona in cui si trovavano.

Secondo i primi accertamenti, la scarica avrebbe raggiunto la punta della canna da pesca che Galantino teneva tra le mani, provocandone la morte praticamente sul colpo.

L’amico è rimasto illeso, ma è stato trovato sotto choc per quanto accaduto.

Fulmine colpisce un 70enne mentre pesca: le prime ipotesi

Sarebbe stato proprio l’amico della vittima a dare l’allarme e a chiedere l’intervento dei soccorsi. Per il 70enne, però, ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario si è rivelato inutile. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Polizia del commissariato di Ostuni, impegnata a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella della folgorazione, ma gli accertamenti dovranno stabilire anche se il decesso possa essere stato provocato da una eventuale caduta sugli scogli conseguente all’impatto del fulmine.