Rapina violenta in casa a Trappeto: coppia di ottantenni aggredita e derubata da tre uomini armati. Le indagini sono in corso.

Notte di paura a Trappeto, nel Palermitano, dove una coppia di ottantenni è stata aggredita durante una violenta rapina in casa. Tre uomini armati e con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nell’abitazione, costringendo i due coniugi a consegnare denaro, gioielli, bancomat e PIN.

Terrore in casa a Trappeto: rapina violenta, pugni e minacce contro due coniugi

Paura nella notte a Trappeto, nel Palermitano, dove una coppia di ottantenni è stata vittima di una violenta rapina. Come riportato da Palermo Today, tre uomini, armati e con il volto coperto, avrebbero fatto irruzione nell’abitazione dei coniugi e li avrebbero aggrediti per farsi consegnare denaro e gioielli in oro. I malviventi avrebbero poi preteso anche il bancomat e il relativo PIN, oltre ad altri oggetti di valore.

Nel corso dell’assalto, entrambi gli anziani sarebbero stati picchiati: l’uomo avrebbe riportato un colpo al volto, mentre la donna sarebbe stata aggredita e minacciata. Al termine della rapina, i tre si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Rapina violenta in casa: anziani in ospedale, indagini dei carabinieri

Dopo l’aggressione, i due ottantenni sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati in ospedale per accertamenti.

Avrebbero riportato traumi e ferite, ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul caso sono ora al lavoro i carabinieri della Compagnia di Partinico, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della rapina e a individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire la fuga dei malviventi e identificare i tre aggressori. L’attenzione degli inquirenti è rivolta anche alla possibilità che i rapinatori conoscessero le abitudini della coppia o avessero osservato l’abitazione prima di entrare in azione.