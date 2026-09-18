Sondaggi politici, centrodestra in calo: il centrosinistra tiene e Vannacci c...

Sondaggi politici, centrodestra in calo: il centrosinistra tiene e Vannacci c...

Il sondaggio politico Only Numbers fotografa il calo di FdI e degli alleati, mentre Futuro Nazionale cresce e il campo progressista mantiene consenso.

Il nuovo sondaggio politico Only Numbers per Porta a Porta fotografa un centrodestra in calo e una crescita significativa di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Anche il centrosinistra registra alcune flessioni, ma nel complesso mantiene un consenso superiore a quello dell’area di governo. I dati riaccendono così il dibattito sugli equilibri tra le diverse forze politiche in vista delle prossime elezioni.

Pd in calo, cresce il M5S: il campo progressista al 43,2%

Nell’area progressista non si registra una crescita complessiva. Il Partito Democratico scende al 20,7%, con una perdita di 1,5 punti rispetto alla precedente rilevazione. A compensare parzialmente il calo è il Movimento 5 Stelle, che sale all’11,9% (+0,5%). Alleanza Verdi e Sinistra si attesta invece al 6,5% (-0,2%).

Tra le forze centriste, Italia Viva scende al 2,1% (-0,3%), mentre +Europa sale al 2% (+0,8%). Azione, infine, rimane stabile al 3,3%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 5%.

Sulla base delle aggregazioni considerate dalla rilevazione, il campo largo raggiunge il 43,2%, contro il 41,7% del centrodestra. Si tratta di dati riferiti alle intenzioni di voto e non di un risultato elettorale: l’eventuale applicazione della nuova legge elettorale e la composizione delle coalizioni potrebbero modificare gli scenari.

Particolare attenzione è rivolta proprio al rapporto tra il centrodestra e Futuro Nazionale.

Nel sondaggio, tra gli elettori del campo progressista Giuseppe Conte raccoglie il 38,8% alla domanda su chi avrebbe maggiori possibilità di confrontarsi con Giorgia Meloni in un’ipotetica consultazione primaria, mentre Elly Schlein si ferma al 24,7%. Il risultato riguarda esclusivamente questa specifica domanda del sondaggio e altre rilevazioni recenti hanno restituito indicazioni differenti.

Centrodestra in frenata, FdI scende al 26,3%

Il nuovo sondaggio realizzato da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta fotografa un arretramento dei principali partiti del centrodestra rispetto alla rilevazione del 3 giugno. Fratelli d’Italia si attesta al 26,3%, perdendo 2,1 punti percentuali e avvicinandosi ai livelli più bassi registrati dal partito di Giorgia Meloni nel corso della legislatura. La flessione riguarda anche gli alleati: Forza Italia scende al 7,5% (-0,8%), mentre la Lega si ferma al 6,3% (-1,1%). Noi Moderati, invece, resta stabile all’1%.

Nello stesso periodo cresce Futuro Nazionale, la formazione di Roberto Vannacci, che raggiunge il 7,4%, con un incremento di 2,9 punti. Il dato mostra quindi un aumento significativo del consenso per il partito dell’ex generale, ma la sua crescita non coincide integralmente con la perdita registrata dalle forze di governo. Nel complesso, infatti, il centrodestra, senza Futuro Nazionale, viene indicato al 41,7%, circa quattro punti in meno rispetto a tre mesi fa. La rilevazione segnala inoltre che l’eventuale ingresso di Futuro Nazionale nella coalizione divide gli stessi elettori del centrodestra: il 40,5% sarebbe favorevole, mentre il 41,3% contrario.