Il giornalista si è presentato al convegno di Torino e ha parlato del leader di Futuro Nazionale.

Vittorio Feltri si è presentato a sorpresa al convegno di Torino “Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori” e ha parlato di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.

Vittorio Feltri a Torino: presente anche Vannacci

Vittorio Feltri si è presentato a sorpresa al convegno di Torino “Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori”, a cui ha preso parte anche il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci.

Il direttore editoriale de Il Giornale è giunto sul posto proprio mentre Vannacci stava parlando, il quale ha interrotto il discorso per salutarlo. Poi gli è andato incontro per stringergli la mano: “E’ un piacere conoscerla.“

Vittorio Feltri a Torino: “Vannacci si è magnato la Lega”

Vittorio Feltri ha preso poi la parola manifestando il suo appoggio a Vannacci: “E’ un onore essere qui.

Erano mesi che desideravo conoscere il generale di persona. Mi è piaciuto tantissimo il suo libro. Si è magnato la Lega, ma non credo sia finito qui il pranzo. Io personalmente garantirà di seguirlo, darò spazio. Il mio giornale purtroppo ha criticato in modo maldestro, ma io personalmente darà una diversa linea” Il leader di Futuro Nazionale lo ha poi ringraziato al termine dell’intervento.