Il premier del Canada, Mark Carney, ha parlato davanti all’Eurocamera per esporre una nuova visione di collaborazione internazionale.

Durante l’intervento, ha sottolineato che l’obiettivo non è la creazione di un “terzo blocco” volto a competere con le potenze attuali, ma piuttosto la costruzione di un patto che ponga la resilienza al centro delle relazioni.

Il messaggio chiave di Carney all’Eurocamera

Nel suo discorso, Carney ha dichiarato: “Non sto proponendo un terzo blocco con l’obiettivo di diventare una grande potenza rivale – solo con modi più educati”. Ha ribadito che il Canada non intende esercitare potere per dominare, ma vuole difendere mercati aperti la sovranità nazionale e l’integrità territoriale delle democrazie.

Un’alternativa al tradizionale confronto di potere

Secondo Carney, la differenza rispetto a modelli precedenti risiede nell’assenza di un intento di dominio. “Non cerchiamo il potere per dominare gli altri” ha affermato, indicandosi come promotore di un approccio più “educato” nei confronti della cooperazione internazionale.

Prospettive di un’alleanza Canada-UE

L’idea di una cooperazione più stretta tra il Canada e l’Unione europea è descritta da Carney come un faro per le altre democrazie. “Un’alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie” ha sostenuto, auspicando un ordine mondiale più giustostabile e prospero.

Obiettivi concreti dell’alleanza

L’alleanza proposta mirerebbe a rafforzare la capacità di resistere a pressioni esterne, garantire che nessuno possa compromettere i mercati aperti e sostenere le istituzioni democratiche. In pratica, la collaborazione dovrebbe tradursi in iniziative condivise su sicurezza economica, difesa della sovranità digitale e politiche ambientali coordinate.

Implicazioni per il futuro delle relazioni internazionali

Se realizzata, l’intesa Canada-UE potrebbe trasformare l’attuale assetto geopolitico, offrendo un modello alternativo basato sulla cooperazione rispettosa anziché sul confronto. La visione di Carney punta a un mondo in cui le democrazie non siano più vulnerabili a manipolazioni esterne, ma possano contare su un “blocco” di valori comuni e sulla solidarietà tra partner.