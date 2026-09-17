A Rtl 102.5 il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha parlato anche del Superbollo: le sue parole.

La notizia di ieri è l’abolizione nel 2027 del bollo auto, con Giorgia Meloni che via social a da poco ribadito che non sarà solo per il prossimo anno ma che mira a essere definitiva. Intanto a Rtl 102.5 ha parlato Matteo Salvini.

Matteo Salvini: “Il taglio del bollo non è un punto di arrivo ma di partenza”

A Rtl 102.5 è intervenuto Matteo Salvini, che ha parlato dell’abolizione del bollo auto annunciata ieri dal Governo per il 2027 per i veicoli sino a 80 kW. Abolizione che, come detto da Giorgia Meloni, sarò strutturale, e quindi definitiva. Queste le parole del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: “Il taglio del bollo per quello che mi riguarda non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza.” Il Vicepremier ha poi ribadito l’obiettivo di “renderlo stabile negli anni”.

Abolizione bollo auto, Matteo Salvini: “Via anche il superbollo”

Matteo Salvini ha parlato anche del superbollo: “Sto facendo le stime al ministero dei Trasporti: sono circa 250 milioni di euro di introiti all’anno per le macchine dai 180 kW in su. Comprende tutto: le macchine di una certa potenza, da chi le usa per lavoro, penso agli agenti di commercio, ai taxisti, alle partite Iva e a tanti artigiani, e comprende anche le Ferrari di quelli che se le possono permettere.

La mia idea non è di esentare subito tutti quanti, ma di iniziare ad alzare la potenza, la cilindrata per cui si paga il superbollo oggi. Ricordo che sono migliaia di euro, non centinaia di euro come per il bollo, per incrementare un mercato che porterà allo Stato più soldi di quanto costerebbe un taglio di 50 milioni di superbollo. Quindi stiamo studiando anche questo, che è un win-win: aiuti il mercato e lo Stato incassa di più.”