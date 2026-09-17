Il 14 settembre 2026, nell’ampia arena di Reggio Emilia, l’Arena Iren Green Park, la segretaria del Partito Democratico ha tenuto un intervento decisivo davanti a una folla radunata al Campovolo. In apertura della Festa nazionale dell’Unità, ha indirizzato un messaggio diretto a Giorgia Meloni aprendo la sua lettera con le parole: “Cara premier, uniamo le forze su clima e energia”.

L’appello si è concretizzato in cinque proposte concrete, pensate per trasformare la flessibilità del settore energetico in vantaggi tangibili per famiglie, imprese e territori.

Schlein presenta le cinque proposte su clima ed energia a Reggio Emilia

Durante il discorso, la leader del Pd ha illustrato un piano articolato in cinque punti, ciascuno volto a ridurre le bollette domestiche, incentivare la produzione locale di energia rinnovabile, sostenere la competitività delle piccole e medie imprese, potenziare le infrastrutture di rete nei comuni più vulnerabili e promuovere la transizione verso mobilità sostenibile.

Le proposte prevedono, ad esempio, l’estensione delle detrazioni fiscali per gli interventi di isolamento termico, crediti d’imposta per l’installazione di impianti fotovoltaici su tetti residenziali, e un fondo speciale per la riqualificazione energetica delle aree industriali in crisi. Ogni misura è stata concepita per creare un circolo virtuoso di risparmio e crescita.

Le misure pensate per famiglie, imprese e territori

Il primo punto del programma punta a abbattere le spese energetiche delle famiglie attraverso un bonus verde rinnovato, destinato a chi effettua lavori di miglioramento dell’efficienza energetica. Il secondo intervento sostiene le imprese con un incentivo al 30 % per l’acquisto di macchinari a basso consumo e per la certificazione ISO 50001. Il terzo aspetto riguarda i territori con la creazione di micro-reti elettriche in zone rurali, favorendo l’autoproduzione e riducendo la dipendenza dalla rete nazionale. Le due misure finali mirano a potenziare la mobilità sostenibile tramite contributi per l’acquisto di veicoli elettrici e per l’ampliamento delle stazioni di ricarica nelle aree urbane più congestionate.

Il discorso sulla ricostruzione del centrosinistra e la critica al governo

Schlein ha poi rivisto il percorso del centro-sinistra negli ultimi anni, ricordando che “dopo la sconfitta le forze del centro-sinistra non si parlavano più”. Dopo tre anni e mezzo di lavoro testardamente unitario il Pd si presenta ora come “il perno indispensabile della coalizione progressista”. La leader ha evidenziato che l’alleanza ha governato insieme in tutte le regioni l’anno scorso, sostenendo che “è un’alleanza che governa bene”. In chiusura, ha definito il governo di Giorgia Meloni “inutilmente lungo” e ha rimarcato che, dopo quattro anni le politiche del gruppo non hanno prodotto miglioramenti concreti in ambito economico, sociale e ambientale, definendo il modello neoliberista “fallito e insostenibile”.

Primarie, programma comune e prossime elezioni

L’ultima parte dell’intervento si è concentrata sull’urgenza di accelerare sul programma comune. Schlein ha sottolineato che “non basta sommare le proposte di ogni partito, servono i valori, una visione che emancipi le persone dal bisogno”. Ha inoltre ribadito che “il programma viene prima del nome, ma se non c’è accordo sulle primarie noi non abbiamo paura”. Il messaggio finale è stato un invito a “vincere le primarie e battere la Meloni” per offrire al Paese un’alternativa credibile. Il discorso si è concluso con un richiamo a investire su sanità, salari, clima e diritti, presentando la proposta di Schlein come una risposta concreta alle sfide del nostro tempo.