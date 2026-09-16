Roma, a pochi minuti dalla riunione del Consiglio dei ministri prevista per oggi, è stata annunciata una misura che ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e dei cittadini. Giorgia Meloni ministra delegata, ha dichiarato: “Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”. L’intervento, presentato al palazzo Chigi prevede l’abolizione del bollo auto e del bollo moto due oneri che per anni hanno alimentato un forte malcontento popolare.

La scelta arriva in un contesto fiscale complesso, in cui la pressione tributaria sulle famiglie è considerata una delle variabili più sensibili per la sostenibilità del bilancio domestico.

Decisione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri durante la riunione odierna, tenutasi nella sala delle udienze di Palazzo Chigi.

La discussione è stata incentrata sulla necessità di alleggerire il carico fiscale e stimolare la circolazione dei veicoli, soprattutto in un periodo in cui il mercato automobilistico sta riprendendo slancio dopo anni di flessione. La decisione è stata accolta con un applauso spontaneo da parte dei presenti, segno della forte pressione politica per una risposta rapida a una delle pretese più espresse dalla popolazione italiana.

Campo di applicazione: auto e motocicli

L’esenzione è valida per tutti i motocicli registrati, ma si applica solo a una singola agevolazione per ciascun cittadino. In termini numerici, la misura coinvolge più del 70% delle automobili circolanti, corrispondenti a circa 14,5 milioni di veicoli complessivi (auto più moto). Ciò significa che la stragrande maggioranza dei proprietari di mezzi a due e quattro ruote potrà beneficiare dell’eliminazione di una tassa che, fino a poco tempo fa, pesava sul bilancio familiare.

Motivazioni e impatto fiscale

Secondo le motivazioni ufficiali, l’obiettivo principale è ridurre il peso fiscale sulla proprietà dei veicoli, favorendo al contempo una maggiore mobilità. L’eliminazione del bollo dovrebbe tradursi in un risparmio medio annuo per i cittadini, sebbene l’importo preciso dipenda dal tipo di veicolo e dalla zona di residenza. Il governo ha inoltre sottolineato che questa scelta è coerente con la sua politica di semplificazione tributaria, mirando a una maggiore trasparenza delle imposte e a una percezione più equa del sistema fiscale.

Chi può beneficiare dell’esenzione

La normativa prevede che ogni cittadino abbia diritto a una sola agevolazione ovvero all’esenzione del bollo sia per l’auto sia per la moto, ma non entrambe contemporaneamente. Questo principio è stato introdotto per evitare duplicazioni di benefici e garantire una distribuzione più equa del risparmio fiscale. Inoltre, la misura si applica a tutti i veicoli già immatricolati, senza richiedere nuove procedure di registrazione, rendendo il processo di attuazione immediato e privo di burocrazia aggiuntiva.

Il provvedimento, ormai ufficiale, interesserà più di sette decimi dei veicoli in circolazione, portando un risparmio concreto a milioni di famiglie. Resta da vedere come l’esenzione si integrerà nel più ampio quadro delle politiche fiscali del governo, ma, per ora, l’annuncio è stato percepito come una vittoria per i cittadini e per la credibilità del primo mandato di Giorgia Meloni.