Discorso sullo Stato dell'Unione: le priorità di von der Leyen per l'Europa

La presidente della Commissione europea delinea le priorità per l'Europa: difesa dei valori fondamentali, rilancio economico e collaborazione internazionale su intelligenza artificiale e cambiamenti climatici

In un momento di sfide globali crescenti, Ursula von der Leyen ha delineato una visione chiara per l’Europa durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. La presidente della Commissione europea ha sottolineato la necessità di un’Europa forte e indipendente capace di difendere i propri valori fondamentali di fronte alle minacce interne ed esterne.

Il discorso di von der Leyen è stato un appello all’unità e all’azione, con un focus particolare sulla difesa dei diritti delle donne e sul rilancio dell’economia europea. La presidente ha anche annunciato nuove iniziative su intelligenza artificiale e cambiamenti climatici sottolineando la necessità di una collaborazione internazionale rafforzata.

Difesa dei valori europei e diritti delle donne

Von der Leyen ha avvertito che i valori fondamentali dell’Europa sono sotto attacco da parte di forze ultranazionaliste e antieuropee. Ha criticato l’ingerenza russa e la disinformazione come strumenti utilizzati per minare le democrazie europee. “La nostra scelta è chiara”, ha dichiarato, “dobbiamo lottare insieme per la nostra idea di Europa”.

Un punto cruciale del discorso è stato dedicato alla difesa dei diritti delle donne.

Von der Leyen ha espresso preoccupazione per i tentativi di far arretrare i progressi raggiunti in termini di parità di trattamento e parità salariale. “Le donne sono qui per restare”, ha affermato con fermezza, “difenderemo i nostri diritti ogni singolo giorno”.

Rilancio economico e mercato unico

“Rilanciare l’economia europea è la nostra priorità assoluta”, ha dichiarato von der Leyen, sottolineando la necessità di valorizzare il mercato unico europeo. Ha evidenziato che il mercato unico è ancora eccessivamente frammentato e necessita di ulteriori riforme per raggiungere il suo pieno potenziale. L’obiettivo è completare la realizzazione del mercato unico entro la fine del prossimo anno.

Von der Leyen ha anche parlato dell’importanza di valorizzare le industrie e i servizi di eccellenza dell’Europa a livello mondiale. Ha sottolineato la necessità di investimenti strategici e di una politica industriale robusta per garantire la competitività dell’Europa nel panorama globale.

Intelligenza artificiale e partnership internazionali

Un altro tema centrale del discorso è stato l’intelligenza artificiale. Von der Leyen ha presentato l’AI Act come un elemento cruciale per orientare gli sforzi globali su come affrontare le sfide poste dall’IA. Ha annunciato che l’Europa intensificherà la collaborazione con partner che condividono la sua visione, come il Canada e il regno unito.

“Vogliamo collaborare sulla valutazione dei modelli, la verifica, l’allerta precoce, la sicurezza dell’IA e molto altro”, ha dichiarato von der Leyen. Ha invitato i principali laboratori all’avanguardia a un dibattito su come sostenere gli sforzi in corso per stare al passo con le innovazioni tecnologiche.

Partnership con il Canada

Von der Leyen ha proposto di aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell’Ue. Ha parlato di un’Alleanza per il futuro che unisca volontariamente le forze dell’Europa e del Canada per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. “Questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune”, ha sottolineato.

Lotta contro le ondate di calore

Von der Leyen ha annunciato un piano europeo contro le ondate di calore un fenomeno in costante aumento a causa dei cambiamenti climatici. Ha evidenziato la necessità di migliori sistemi di allerta precoce e di una migliore preparazione sanitaria. “Abbiamo bisogno di adattamento urbano e raffrescamento”, ha dichiarato, “e dobbiamo sostenere i più vulnerabili”.

Ha citato dati allarmanti: più di 35mila morti aggiuntivi durante le ondate di calore, con case di riposo e ospedali pericolosamente surriscaldati. “Sono stati i mesi estivi più caldi di sempre, ma probabilmente i più freschi degli anni a venire”, ha avvertito, sottolineando l’urgenza di agire.

Il discorso di von der Leyen ha delineato una visione chiara e ambiziosa per l’Europa, con un focus su valori, economia, innovazione e collaborazione internazionale. Le sfide sono grandi, ma la determinazione a costruire un futuro migliore per l’Europa è evidente.