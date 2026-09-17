Inflazione Italia agosto 2026: in linea con la media UE

L’inflazione in Italia, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), è salita al 3,2% ad agosto 2026, in linea con la media dell’Unione Europea. Secondo i dati diffusi da Eurostat, l’Italia non registra scostamenti rispetto alla media UE, che si attesta anch’essa al 3,2%.
Rispetto al mese precedente, l’indice HICP italiano ha registrato un aumento di 0,3 punti, passando dal 2,9% di luglio al 3,2% di agosto.
Questo incremento riflette una tendenza al rialzo dei prezzi, in linea con la dinamica osservata a livello europeo.
Il dato di agosto 2026 indica che l’inflazione in Italia continua a seguire da vicino l’andamento medio dell’Unione Europea, senza particolari divergenze. Questo allineamento suggerisce una stabilità relativa nel contesto economico italiano, in linea con le tendenze generali del mercato unico.