Home > Economia & Finanza > Inflazione Italia agosto 2026: in linea con la media UE

Inflazione Italia agosto 2026: in linea con la media UE

Inflazione Italia agosto 2026: in linea con la media UE

Inflazione Italia agosto 2026: l'HICP è al 3,2%, in linea con la media UE, con un aumento di 0,3 punti rispetto a luglio

di Pubblicato il

L’inflazione in Italia, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), è salita al 3,2% ad agosto 2026, in linea con la media dell’Unione Europea. Secondo i dati diffusi da Eurostat, l’Italia non registra scostamenti rispetto alla media UE, che si attesta anch’essa al 3,2%.

Rispetto al mese precedente, l’indice HICP italiano ha registrato un aumento di 0,3 punti, passando dal 2,9% di luglio al 3,2% di agosto.

Questo incremento riflette una tendenza al rialzo dei prezzi, in linea con la dinamica osservata a livello europeo.

Il dato di agosto 2026 indica che l’inflazione in Italia continua a seguire da vicino l’andamento medio dell’Unione Europea, senza particolari divergenze. Questo allineamento suggerisce una stabilità relativa nel contesto economico italiano, in linea con le tendenze generali del mercato unico.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app