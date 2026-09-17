Can Yaman interviene sui social dopo un servizio de La Volta Buona di Caterina Balivo e chiarisce il fraintendimento nato in studio: l’essere “imbranato con le donne” riguarda il personaggio della sua nuova commedia, non la sua vita privata.

Can Yaman, il fraintendimento a La Volta Buona sul nuovo ruolo in “Bro”

Un servizio dedicato alla nuova esperienza professionale di Can Yaman ha provocato la reazione dell’attore, intervenuto direttamente sui social per correggere quella che considera un’interpretazione sbagliata delle sue parole. Yaman è impegnato nella nuova serie “Bro”, comedy Prime Original in otto episodi incentrata su due fratellastri avvocati, molto diversi tra loro e costretti a collaborare per salvare lo studio legale di famiglia.

Il suo personaggio attraversa anche una complicata fase sentimentale, mostrando un lato lontano dall’immagine del seduttore spesso associata all’attore.

Durante La Volta Buona, dopo il servizio realizzato da Bianca Luna Santoro, Caterina Balivo ha introdotto l’intervista dicendo: «Lui dice di essere un po’ imbranato con le donne, ma è bellissimo. Noi l’abbiamo incontrato e intervistato».

Da qui il confronto in studio. Riccardo Signoretti ha osservato che, anche qualora fosse impacciato, Yaman non avrebbe particolari difficoltà ad attirare l’attenzione: «Il problema non è attrarre, ma capire di chi si può fidare».

Licia Colò ha invece spostato il discorso oltre l’aspetto fisico: «La bellezza è indiscussa, così come la sua fisicità. Ma quando tu esci con un uomo, l’hai visto e l’hai ammirato, poi basta… serve qualcosa in più, serve la sostanza». Signoretti ha quindi aggiunto: «Effettivamente le sue storie, anche con donne molto belle, sono durate molto poco, in amore non ha trovato la storia giusta».

Can Yaman, frecciata a Caterina Balivo dopo il servizio: “Avete capito tutto male”

Le considerazioni pronunciate nel salotto di Rai 1 non sono passate inosservate. Can Yaman ha risposto sotto un post Instagram de La Volta Buona, precisando innanzitutto che la definizione di uomo poco disinvolto con le donne riguardava esclusivamente il ruolo interpretato nella comedy e non la sua vita privata. «Carissimi, vi voglio bene però, “imbranato con le donne” è il mio personaggio nuovo che interpreto, non io. Per questo è una commedia. Avete capito tutto male», ha scritto.

L’attore ha poi replicato anche ai commenti sulle sue relazioni e sulla presunta mancanza di “sostanza”, usando toni decisamente più netti: «Mamma mia che commenti tremendi poi. Dite “che forse ho poca sostanza per far durare le mie relazioni”. Direi proprio, al contrario! Ma magari ne avessi poca! Sarei stato molto più adatto a questo mondo da tanti aspetti».

Con il suo intervento, Yaman ha dunque voluto separare con chiarezza il personaggio portato sullo schermo dalla propria esperienza personale, contestando allo stesso tempo le considerazioni fatte in studio sulla sua vita sentimentale. Il servizio dedicato alla nuova serie si è così trasformato in un botta e risposta a distanza tra l’attore e il programma condotto da Caterina Balivo.

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