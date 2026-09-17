Domani, giovedì 17 settembre, la famosissima Marina La Rosa riaprirà la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip su Canale 5. Dopo più di due decenni dalla prima edizione del 2000, la veterana del reality si prepara a vivere un nuovo capitolo sotto gli occhi di milioni di telespettatori, ma con la consapevolezza che il contesto è mutato radicalmente.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni la concorrente ha spiegato perché, nonostante le proposte ricevute ogni anno, ha scelto di accettare questa volta.

Le ragioni del ritorno e le parole che hanno convinto

Marina ha dichiarato che “di tornare a fare la concorrente me lo hanno chiesto tutti gli anni”, ma inizialmente aveva risposto di no.

Solo dopo aver percepito una “reale volontà” da parte della produzione, si è lasciata convincere. Andreas Müller suo amico e compagno di avventure in La Talpa è stato citato come elemento chiave: “L’importante nei reality è avere un complice; se ce l’hai, tutto diventa più facile”. Questo legame offre a Marina un punto d’appoggio emotivo in un ambiente che, sebbene familiare, è ora più controllato e mediatico.

L’ambiente della Casa: ansia, social e il nuovo panorama del reality

La star ha ammesso di provare “un’ansia incredibile” perché “qualunque cosa accada lì dentro viene vista e analizzata”. A differenza del 2000, quando i concorrenti potevano dire “cose assurde” senza timore di squalifica, oggi regna il politicamente corretto e i social media monitorano ogni gesto 24 ore su 24. Marina è consapevole di essere “esposta 24 ore su 24” e ha sottolineato che la pressione dei follower e la necessità di non infrangere le regole attuali rendono l’esperienza più complessa rispetto al “vero esperimento sociale” di vent’anni fa.

Il ruolo di Andreas Müller nella nuova avventura

Andreas Müller, presente nel cast, rappresenta per Marina non solo un amico, ma anche una roccia dentro la Casa. “Sono molto amica di Andreas Müller, con cui ho già fatto La Talpa, quindi so che potrò contare su un punto d’appoggio”, ha affermato la concorrente. Questo legame è considerato fondamentale per gestire le dinamiche di convivenza e per affrontare le eventuali tensioni con gli altri partecipanti.

Il cast, la conduzione e le novità della stagione 2026

Il ritorno di Marina si inserisce in una stagione ricca di volti nuovi e di un format aggiornato. La conduzione è affidata a Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Prima dell’aperitivo ufficiale, il 15 settembre la Casa è stata aperta in anteprima su Mediaset Infinity per un gruppo di 18 concorrenti, tra cui Carmen Di PietroJonathan KashanianValeria Marini e Andreas Müller. La presenza di Marina, con la sua storia leggendaria, aggiunge un elemento di continuità al programma, ma anche la consapevolezza che “non è un vero e proprio ritorno”, perché la nuova edizione è caratterizzata da regole più severe e da una maggiore supervisione dei contenuti.

Tra la nostalgia di un’esperienza pionieristica e le nuove pressioni del mondo digitale, la concorrente si prepara a dimostrare che, nonostante l’ansia, è pronta a “non tradirsi e a essere fedele a quella che è”.