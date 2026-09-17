Un agguato in tarda serata, nel centro di Latina. Un uomo di 30 anni, di origini gambiane, è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

Uomo ucciso a Latina, l’agguato vicino al tribunale

Sono circa le 21 del 16 settembre quando, lungo via XXIV Maggio, si consuma la sparatoria.

L’uomo rimasto ucciso nell’agguato, si trovava seduto sul marciapiede, dal lato dell’università La Sapienza. Poi l’arrivo di un’utilitaria.

Sembrerebbe questo uno degli elementi della ricostruzione riportata anche da Today.it. L’auto avrebbe raggiunto il giovane e da lì sarebbero partiti i colpi. Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressore avrebbe abbassato il finestrino e aperto il fuoco e

subito dopo la vettura si sarebbe allontanata a tutta velocità, facendo perdere così le proprie tracce.

Pochi metri più in là la chiesa dell’Immacolata. E, soprattutto, il tribunale di Latina. Una zona precisa della città, dove in quei momenti si è consumato l’agguato.

Resta da capire un aspetto tutt’altro che secondario: non è chiaro se il 30enne fosse effettivamente il vero obiettivo dell’aggressione. Un interrogativo che, allo stato delle informazioni riportate, rimane aperto.

Tribunale di Latina, i soccorsi e le indagini sull’uomo ucciso

Dopo gli spari sono arrivati sul posto gli agenti di polizia, i carabinieri e i sanitari del 118. Il 30enne è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Le sue condizioni erano gravissime. Nonostante il trasferimento in ospedale, per l’uomo ucciso dagli spari dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Intanto, nel luogo della sparatoria, sono proseguiti gli accertamenti. La polizia scientifica ha svolto i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Rimane anche la traccia dell’utilitaria vista allontanarsi dal luogo dell’agguato. Un’auto che, secondo la ricostruzione riportata da diverse testate nazionali, avrebbe raggiunto il giovane mentre era seduto sul marciapiede e dalla quale sarebbero stati esplosi i colpi.

Sono questi, per ora, i passaggi della vicenda. L’uomo di 30 anni è morto dopo essere stato colpito dall’arma da fuoco. L’aggressore si è allontanato in auto. La dinamica viene ricostruita dagli investigatori.

E resta quella domanda. Perché proprio lui? Al momento non ci sarebbero elementi per stabilirlo. Le indagini sono in corso.