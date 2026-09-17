Ritardi e cancellazione, è caos treni tra Milano e Como a causa prima del deragliamento di un treno merci nella stazione Greco Pirelli, poi di un forte temporale. La situazione aggiornata.

Milano, deraglia un treno merci in stazione Greco Pirelli: linea bloccata

Un treno merci è deragliato ieri sera nella stazione di Milano Greco Pirelli portando al blocco della circolazione ferroviaria a Nord di Milano.

A renderlo noto Trenord, che ha anche parlato di “accertamenti tecnici in corso” con conseguenti ritardi e cancellazioni, specie tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Ponte San Pietro. Il carro merci trasportava cisterne adibite al trasporto di acrilonitrile stabilizzato, ovvero un composto chimico liquido altamente infiammabile. Per questo la scelta di bloccare precauzionalmente la circolazione ferroviaria.

Non risultano fortunatamente persone ferite.

Caos sui binari: treni bloccati a causa di un deragliamento e del temporale

Come se non bastasse, un violento temporale questa mattina si è abbattuto sul Comasco, causando danni alla linea ferroviaria di Camerlata, con conseguenti disagi al traffico ferroviario che si aggiungono a quelli causati dal deragliamento di ieri sera del treno merci alla stazione Milano Greco Pirelli.

Oggi già quattro corse Trenord sono state cancellate. Se dovete prendere il treno il consiglio è controllare sul sito ufficiale gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.