Il meteo cambia sull’Italia con l’arrivo di una perturbazione atlantica, pronta a portare piogge, temporali e un deciso calo delle temperature. Il peggioramento partirà dal Nord per poi estendersi progressivamente al Centro-Sud nel corso dei prossimi giorni.

Perturbazione atlantica sull’Italia: primi temporali al Nord

Il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a cambiare rapidamente dopo la breve parentesi stabile garantita dall’anticiclone delle Azzorre.

L’alta pressione resterà infatti concentrata sull’Atlantico, lasciando spazio all’ingresso di correnti più fredde e instabili dal Nord Europa. Già nelle ore precedenti alcune infiltrazioni fresche provenienti dai Balcani hanno favorito acquazzoni tra Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e Sicilia, con fenomeni più frequenti soprattutto sulle ultime due regioni, mentre il Centro-Nord ha continuato a beneficiare di condizioni più soleggiate e temperature superiori alle medie stagionali.

La svolta è attesa mercoledì 16 settembre, quando una perturbazione in approfondimento dalle Isole Britanniche raggiungerà l’arco alpino e successivamente il Mediterraneo. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali anche intensi, destinati in serata a estendersi verso la Pianura Padana. Sul Centro-Sud prevarranno invece ancora le schiarite, fatta eccezione per qualche residuo fenomeno tra Calabria e Sicilia.

Giovedì il peggioramento, poi il maltempo scivola verso Sud

La fase più intensa è prevista per giovedì 17 settembre, quando piogge e temporali coinvolgeranno gran parte del Settentrione, con precipitazioni più diffuse sul Triveneto, prima di raggiungere anche diverse zone del Centro. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un netto calo delle temperature, con le massime che al Nord potranno diminuire di circa 5-7°C.

Tra venerdì 18 e sabato 19 settembre l’instabilità tenderà poi a spostarsi verso le regioni centro-meridionali. Sul Tirreno meridionale potrebbe isolarsi un cut-off, cioè un nucleo di aria fresca separato dalla circolazione atmosferica principale, capace di alimentare rovesci e temporali soprattutto al Sud durante il fine settimana. Solo verso la parte conclusiva del weekend potrebbero comparire i primi segnali di miglioramento da Ovest, grazie a un nuovo avvicinamento dell’anticiclone oceanico.

Sul fronte termico non è atteso un ritorno dell’afa: dopo il temporaneo rialzo di inizio settimana, le temperature torneranno sui valori tipici di metà settembre, con massime generalmente inferiori ai 30°C e un quadro sempre più orientato verso condizioni pienamente autunnali.