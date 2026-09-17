Tragedia sfiorata questa mattina, giovedì 17 settembre 2026, a Milano, zona Cascina Merlata, nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom. Un tir ha infatti sfondato il guardrail rimanendo sospeso nel vuoto. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco.

Milano, tir sfonda il guardrail e rimane sospeso nel vuoto in zona Cascina Merlata

Terribile incidente questa mattina, 17 settembre 2026, in zona Cascina Merlata a Milano. Intorno alle ore 05.00 un tir ha sfondato il guardrail della rotatoria sopraelevata di Cascina Merlata, nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom, rimanendo con la motrice sospesa nel vuoto sopra al raccordo tra la tangenziale di Milano Dorino e l’A8 Milano-Varese.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le autorità, queste ultime al fine di capire l’esatta dinamica di questo incidente.

Tir sfonda guardrail e rimane sospeso nel vuoto sopra l’autostrada: tragedia sfiorata

Poteva finire in tragedia ma fortunatamente non è andata così. L’autista del tir è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco, i quali hanno anche liberato la via e messo la motrice in sicurezza.

Per recuperare il mezzo è stata necessaria la chiusura della rotonda di Cascina Merlata per una larga parte della mattinata. L’autista del tir, un 36enne, ne è uscito illeso, non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale.